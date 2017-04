Cum automatizezi eliberarea de spațiu în Windows 10 prin Storage Sense

Una dintre funcțiile introduse în Windows 10 odată cu lansarea Creators Update este intitulată Storage Sense și facilitează eliberarea de spațiu de stocare.

Din totdeauna, a existat în Windows un sistem prin care să câștigi un pic de spațiu de stocare în cazul în care ai rămas fără. De exemplu, dacă intri o dată pe săptămână sau pe lună în Disk Cleanup ai mari șanse să câștigi o cantitate semnificativă de spațiu liber din ștergerea de fișiere temporare generate de majoritatea programelor instalate. Același instrument îți permite să golești memoria cache a browser-ului nativ din Windows. Kiturile de instalare pentru toate actualizările din ultima perioadă pot fi de asemenea eliminate prin Disk Cleanup.

Există însă o problemă. Disk Cleanup nu este automat și nu primești o notificare că ar trebui să-l rulezi decât într-o situație disperată. Când mai ai doar câțiva MB de spațiu pe HDD, s-ar putea să fii invitat să pornești micuțul utilitar, cu condiția să nu fi dezactivat permanent acea notificare. Odată cu Windows 10 Creators Update, pe lângă Disk Cleanup, poți câștiga spațiu de stocare cu Storage Sense.

Dacă vrei să fii sigur că ai un mic soldățel care se ocupă cu eliberarea regulată de spațiu, ai nevoie de Storage Sense. Acest utilitar poate fi accesat din Settings, la secțiunea System – Storage. Primul pas implică să activezi acea opțiune folosind butonul On/Off de sub ea. După aceea, accesează Change how we free up space. În noua pagină de meniu, bifează ambele opțiuni disponibile. Prima se referă la ștergerea fișierelor temporare în mod regulat, iar a doua implică eliminarea din Coșul de Gunoi a fișierelor care sunt acolo de mai mult de 30 de zile. Opțional, poți apăsa pe Clean now pentru a-ți forma o opinie despre cantitatea de spațiu pe care o vei obține pe viitor din acest proces.

În altă ordine de idei, aplicații precum CCleaner și Disk Cleanup fac o treabă foarte bună în a curăța sistemul de fișiere inutile. Storage Sense face însă o mare parte din treabă fără să apeși pe vreun buton.