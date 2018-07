Cum dezactivezi Cortana în Windows 10 și scapi de comenzi vocale

Dacă ești convins că nu vei aprecia vreodată asistentul virtual din cel mai nou sistem de operare Microsoft, ar fi bine să știi cum dezactivezi Cortana în Windows 10.

Multe dintre companiile importante de tech au făcut investiții semnificative în ultimul an în asistenți virtuali. Din păcate, nu se descurcă foarte bine în limba română, iar utilitatea lor în engleză este relativă.

În plus, este foarte probabil să ți se pară ciudat să vorbești cu telefonul sau cu laptopul, așa că mai bine înveți cum dezactivezi Cortana în Windows 10.

Imediat după ce ai instalat Windows 10 pe noul tău sistem, Cortana se va oferi să-ți facă viața mai ușoară. În cazul în care nu te încântă scenariile pe care ți le pune la dispoziție, fă click pe Start și tastează Cortana. Printre rezultate ar trebui să ai o opțiune intitulată Talk to Cortana.

Fă click pe ea și, la fel ca în captura de mai jos, dezactivează toate funcțiile care au legătură cu asistentul digital.

Dacă ai folosit deja asistentul virtual pentru o perioadă de timp mai scurtă sau mai lungă și te-ar încânta să „uite” tot ce a învâțat despre tine, există câțiva pași pe care îi poți urma. Fă click pe icoana cu Cortana din dreapta butonului de Start. Apasă pe roata dințată din stânga jos pentru a-i accesa secțiunea de setări.

Fă click pe Permissions & History și optează pentru „Change what Cortana knows about me in the cloud”(Schimbă ce știe despre mine în cloud). După până la capătul de jos al respectivului meniu și apasă pe Clear.

Ca o notă suplimentară, poți dezactiva și altă sursă de informații pe care asistentul le-a obținut deja despre tine sau pe care urmează să le pună la păstrare de acum înainte.

Fă click pe Start, intră la Settings și optează pentru Privacy. De aici, te interesează „Speech, inking & typing” din meniul din stânga. În partea dreapta, fă click pe Turn off speech services and typing suggestions.