Cum îți poți instala Windows-ul cu comenzi vocale prin Cortana

Nimeni nu știe toate noutățile introduse în Windows 10 Creators Update, dar printre ele se numără și instalarea Windows-ului cu comenzi vocale.

Microsoft se pregătește de lansarea la scară largă a celui mai recent update major pentru Windows 10. Acesta este intitulat Creators Update, iar în urmă cu aproximativ o săptămână am detaliat cele mai importante funcții noi care vor fi disponibile odată cu instalarea sa. Se pare însă că din acea listă am omis o funcție foarte atractivă ce are legătură cu suportul pentru comenzi vocale în procesul de instalare.

Cortana este asistentul virtual al celor de la Microsoft și o creație ce a devenit din ce în ce mai capabilă în ultimii ani. Oficialii gigantului din Redmond au devenit atât de convinși de utiltatea sa, încât au decis să o integreze într-o etapă incipientă a procesului de instalarea al sistemului de operare.

Conform mai multor utilizatori de pe Twitter, dacă vă instalați Windows 10 Creators Update pe curat, după prima repornire a PC-ului din procesul de instalare, veți putea configura o mare parte dintre parametrii sistemului cu comenzi vocale. Apelând la Cortana, vă puteți conecta la o conexiune Wi-Fi, puteți defini opțiuni de securitate implicite și vă puteți autentifica folosind contul Microsoft. La aceleași opțiuni vor avea acces și cei care cumpără un notebook sau un desktop nou în următoarea perioadă ce vine preinstalat cu Windows 10 Creators Update.

Introducerea suportului pentru Cortana în procesul de instalare reprezintă o veste foarte bună pentru amatorii de comenzi vocale. În schimb, asta nu înseamnă că nu puteți folosi un mouse și o tastatură obișnuită pentru a parcurge aceeași pași mult mai rapid. Ține doar de voi dacă apreciați atât de mult prezența asistentului vocal în fiecare colțișor din Windows 10 Creators Update.

Wow, Windows 10 now includes Cortana during setup. When you clean install you can use your voice to setup a PC. Really neat pic.twitter.com/tnboxH10JP

— Tom Warren (@tomwarren) April 6, 2017