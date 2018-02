Truc pentru Chrome: cum dai volumul la maximum

Mâ încântă teribil să găsesc extensii noi în Chrome care sunt utile, iar de curând, am găsit una care îți amplifică volumul dincolo de pragul maxim.

Google Chrome este cel mai popular browser de pe mapamond. Meritul celor de la Google vine din mai multe direcții. În primul rând, creația lor este una fiabilă, ce a ajuns să fie folosită de dezvoltatorii web ca referință pentru site-urile viitoare. Dacă un site care nu se vede perfect în Chrome, trebuie regândit și optimizat. Al doilea detaliu care te convinge să folosești Chrome, ține de extensii.

În Chrome WebStore găsești o varietate semnificativă de mici progrămele care îți fac sesiunile de navigare pe internet mai plăcute. Printre ele se numără și una a cărei utilitate am găsit-o în urmă cu câteva zile. Laptopul meu se aude foarte tare în majoritatea circumstanțelor, mai ales când este dat la maxim. Am încercat însă să mă uit în browser la un show de stand-up de pe HBO Go și se auzea încet. În acel set de circumstanțe, eram în deplasare și nu înțelegeam ce spune artistul.

Deși dorința pare una destul de ciudată, să dai volumul dincolo de maxim în Chrome, mă așteptam să existe o soluție simplă. Implică doar instalarea unei extensii. În mod evident, ar fi ideal să nu abuzezi de ea, pentru că nu este exclus să-ți strici difuzoarele. Dacă știi însă că un clip video se aude semnificativ mai încet decât îți este capabil sistemul, poți folosi Volume Booster din Chrome WebStore.

Ca orice altă extensie, Volume Booster este gratuită și se utilizează cât se poate de simplu. După instalare, în dreapta barei de adresă din browser, vei avea un buton suplimentar de culoare portocalie, de forma unui difuzor. Inițiază redarea clipului cu probleme și, chiar dacă volumul tău de sistem este la maxim, după ce ai dat click pe icoana portocalie, va figura ca fiind la jumătate. Ajustează-l de acolo în funcție de preferință, iar dacă vrei să dezactivezi amplificarea suplimentară, în aceeași fereastră micuță, apasă pe Turn Off.