Ce înseamnă manipularea ROBOR și de ce au fost amendate 10 bănci din România. Explicații pe înțelesul tuturor

Cu alte cuvinte, atunci când ROBOR crește, cresc și ratele pentru mulți debitori. Chiar și variații aparent mici, de câteva zecimi de procent, pot însemna sume importante pentru milioane de clienți bancari.

Ce susține Consiliul Concurenței

Potrivit autorității, investigația începută în 2022 a concluzionat că băncile participante la procedura de fixing și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice privind nivelul ROBOR.

Concret, Consiliul Concurenței susține că, în perioada în care fiecare bancă trebuia să transmită independent propriile cotații, unele instituții financiare și-ar fi adaptat comportamentul în funcție de informațiile primite de la concurenți.

Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a explicat că problema nu ține de existența ROBOR sau de regulile BNR, ci de presupusa lipsă de independență a cotațiilor transmise în procesul de fixing.

Ce trebuie să știi Pe scurt Valoarea totală a amenzilor 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane euro), aplicate de Consiliul Concurenței Motivul sancțiunii Presupusa coordonare a comportamentului băncilor în procesul de stabilire a ROBOR Ce este ROBOR Indice de referință folosit la calculul dobânzilor pentru multe credite acordate înainte de 2019 Cea mai mare amendă Banca Transilvania – 875,74 milioane lei Amenda BCR 577,36 milioane lei Amenda CEC Bank 332,98 milioane lei Poziția băncilor Toate instituțiile sancționate resping acuzațiile și anunță că vor contesta decizia în instanță Ce susține Consiliul Concurenței Băncile ar fi schimbat informații confidențiale privind cotațiile folosite la fixingul ROBOR Impact asupra clienților Autoritatea susține că un ROBOR mai ridicat poate însemna rate mai mari pentru debitori Ce urmează Decizia poate fi atacată în instanță, iar procesele pot dura mai mulți ani

Care sunt cele 10 bănci sancționate

Amenzile au fost aplicate astfel:

Banca Comercială Română SA – 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Societe Generale SA – 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A. – 875,74 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti – 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA – 442,49 milioane lei.

Pe lista sancțiunilor se mai regăsesc Exim Banca Românească, Intesa Sanpaolo România, Libra Internet Bank și OTP Bank România (preluată între timp de Banca Transilvania). Instituțiile financiare resping categoric concluziile investigației.

BCR a transmis că „respinge în mod ferm concluziile comunicate și le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât și în drept”, subliniind că nici măcar nu a primit încă motivarea completă a deciziei. Oficialii băncii spun că mecanismul ROBOR este transparent, reglementat și supravegheat de Banca Națională a României.