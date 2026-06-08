Ce înseamnă manipularea ROBOR și de ce au fost amendate 10 bănci din România. Explicații pe înțelesul tuturor
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, unui număr de 10 bănci din România, acuzându-le că și-au coordonat comportamentul în procesul de stabilire a indicelui ROBOR. Decizia a declanșat una dintre cele mai mari controverse din sistemul bancar din ultimii ani, mai ales că toate instituțiile financiare sancționate resping acuzațiile și anunță că vor contesta amenzile în instanță.
Ce este ROBOR și de ce contează pentru români
ROBOR este rata de referință la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară. Acest indicator este folosit la calculul dobânzilor pentru multe credite acordate înainte de 2019 și pentru numeroase împrumuturi ale companiilor și instituțiilor publice.
Cu alte cuvinte, atunci când ROBOR crește, cresc și ratele pentru mulți debitori. Chiar și variații aparent mici, de câteva zecimi de procent, pot însemna sume importante pentru milioane de clienți bancari.
Ce susține Consiliul Concurenței
Potrivit autorității, investigația începută în 2022 a concluzionat că băncile participante la procedura de fixing și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice privind nivelul ROBOR.
Concret, Consiliul Concurenței susține că, în perioada în care fiecare bancă trebuia să transmită independent propriile cotații, unele instituții financiare și-ar fi adaptat comportamentul în funcție de informațiile primite de la concurenți.
Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a explicat că problema nu ține de existența ROBOR sau de regulile BNR, ci de presupusa lipsă de independență a cotațiilor transmise în procesul de fixing.
|Ce trebuie să știi
|Pe scurt
|Valoarea totală a amenzilor
|3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane euro), aplicate de Consiliul Concurenței
|Motivul sancțiunii
|Presupusa coordonare a comportamentului băncilor în procesul de stabilire a ROBOR
|Ce este ROBOR
|Indice de referință folosit la calculul dobânzilor pentru multe credite acordate înainte de 2019
|Cea mai mare amendă
|Banca Transilvania – 875,74 milioane lei
|Amenda BCR
|577,36 milioane lei
|Amenda CEC Bank
|332,98 milioane lei
|Poziția băncilor
|Toate instituțiile sancționate resping acuzațiile și anunță că vor contesta decizia în instanță
|Ce susține Consiliul Concurenței
|Băncile ar fi schimbat informații confidențiale privind cotațiile folosite la fixingul ROBOR
|Impact asupra clienților
|Autoritatea susține că un ROBOR mai ridicat poate însemna rate mai mari pentru debitori
|Ce urmează
|Decizia poate fi atacată în instanță, iar procesele pot dura mai mulți ani
Care sunt cele 10 bănci sancționate
Amenzile au fost aplicate astfel:
- Banca Comercială Română SA – 577,36 milioane lei;
- BRD-Groupe Societe Generale SA – 412,47 milioane lei;
- Banca Transilvania S.A. – 875,74 milioane lei;
- ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti – 405,91 milioane lei;
- Raiffeisen Bank România SA – 442,49 milioane lei.
Pe lista sancțiunilor se mai regăsesc Exim Banca Românească, Intesa Sanpaolo România, Libra Internet Bank și OTP Bank România (preluată între timp de Banca Transilvania). Instituțiile financiare resping categoric concluziile investigației.
BCR a transmis că „respinge în mod ferm concluziile comunicate și le consideră neîntemeiate, atât în fapt, cât și în drept”, subliniind că nici măcar nu a primit încă motivarea completă a deciziei. Oficialii băncii spun că mecanismul ROBOR este transparent, reglementat și supravegheat de Banca Națională a României.
La rândul său, CEC Bank afirmă că este „în dezacord total” cu sancțiunea și că respinge „categoric orice acuzație de manipulare a ratei ROBOR”. Reprezentanții băncii susțin că toate contribuțiile la fixing au respectat regulile BNR și standardele europene.
Un argument invocat de bănci: investigațiile mai vechi
Atât BCR, cât și CEC Bank au amintit că în trecut Consiliul Concurenței a analizat procedura ROBOR și nu a identificat încălcări ale legislației concurenței. Băncile susțin astfel că această schimbare de abordare ridică semne de întrebare privind predictibilitatea și consecvența practicii administrative.
Este important de menționat faptul că decizia Consiliului Concurenței este executorie, însă poate fi atacată în instanță. Toate băncile sancționate au anunțat deja că vor contesta amenzile și că sunt pregătite pentru procese care ar putea dura ani de zile.
Pentru clienții băncilor, este important de înțeles că această decizie nu modifică automat nivelul actual al ROBOR și nici contractele de credit aflate în derulare. Miza principală este stabilirea faptului dacă, în perioada investigată, a existat sau nu o coordonare ilegală între bănci care ar fi putut influența un indicator de care depind ratele plătite de milioane de români.
Până la o decizie definitivă a instanțelor, disputa rămâne deschisă, iar cazul se anunță unul dintre cele mai importante procese economice și financiare din România ultimilor ani.