Cum creezi un utilizator în plus pe Mac sau activezi „musafirul”

Dacă vrei să-ți împarți sistemul Apple cu alte persoane din familie sau cu diverși colegi de muncă, ar fi bine să înveți cum creezi un utilizator în plus pe Mac.

Deși s-a bucurat de schimbări radicale de funcționalitate și interfață de-a lungul anilor, bătrânul macOS a rămas în mare parte neschimbat când vine vorba de managementul utilizatorilor. Din acest motiv, dacă știi cum adaugi un cont pe macOS Mojave, același mecanism va funcționa impecabil în cazul Mac OS X El Capitan. Sunt necesari doar câțiva pași.

Din bara de aplicații, intră la System Preferences. De pe ultimul rând din partea de jos, fă un click pe Users & Groups. Deblochează posibilitatea modificării oricăror opțiuni din această pagină printr-un click pe lăcățelul din stânga jos. Tastează-ți parola de administrator și confirm-o cu un click pe Unlock sau prin apăsarea tastei Enter.

Pentru a adăuga un utilizator nou, apasă pe + în stânga jos. Imediat te vei confrunta cu o fereastră precum cea din imaginea de mai jos. În partea de sus, alege dacă îți dorești ca noul cont să fie Administrator pe sistem sau doar un cont Standard cu drepturi limitate. Tastează numele pe care îl dorești asociat contului, alege-ți parola aferentă contului și confirm-o.

La final, apasă pe Create User. Din acel moment, te poți autentifica cu noul cont proaspăt creat pe Mac.

Pe macOS, la fel ca în versiunile anterioare de Windows, există un utilizator Guest. Respectivul cont este implicit dezactivat, dar îl poți activa în cazul în care obișnuiești să-ți lași prietenii să intre un pic pe internet de pe el sau să să scrie un document, dar nu vrei să-ți vadă pozele sau istoricul de navigare de pe internet.

Pentru a acitva utilizatorul Guest, intră în System Preferences la secțiunea Users & Groups. Fă click pe lăcățelul din stânga jos și autentifică-te. Selectează Guest User din lista din stânga și bifează în dreapta Allow guests to log in to this computer. Modificările intră în vigoare în timp real.