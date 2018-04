Liniile aeriene din Coreea de Nord așa cum nu le-ai văzut până acum

Coreea de Nord este una dintre cele mai inaccesibile țări din lume, atunci când vine vorba de călătorit. Lipsa cererii de călătorie combinată cu anumite sancțiuni a dus la un efect nefast: țara este înghețată în epoca de aur a aviației sovietice.

Fotograful Arthur Mebius a zburat de 24 de ori cu Air Koryo, pentru a-ți arăta cum arată liniile aeriene nord-coreene. „Coreea de Nord este o țară neobișnuită de care mulți sunt fascinați. Cred că oamenii sunt curioși să vadă cum arată o linie aeriană de acolo, mai ales dacă cunosc contextul”, a declarat fotograful.

Cartea „Dear Sky, the Planes and People of North Korea’s Airline” este un tribut dedicat echipajului și pasiunii sale pentru aviație.

SOKAO (Soviet – North Korean Airline) – cunoscută acum sub numele de Air Koryo – a fost inaugurată în 1945 pentru a conecta Pyongyang și Moscova. În 1993, aceasta a fost rebrănduită în Air Koryo, iar numele a fost inspirat de dinastia Koryo care a condus peninsula între 918-1392.

Mebius spune că flota din 1960 încă mai este activă. „Datorită sancțiunilor internaționale și restricțiilor de mediu, această flotă de jetlineri ruși zboară rar în străinătate”, spune el. Cu toate acestea, aeronavele și echipajele lor sunt gata de funcționare.

Restricțiile împreună cu ratingul prost oferit de Skytrax, au redus considerabil opririle internaționale – Vladivostok, Rusia și China. Ratingul prost al Air Koryo nu are nimic de-a face cu siguranța avioanelor, ci mai mult cu lipsa altor facilități standard, cum ar fi un program de zbor fix și un site oficial.

Mebius spune că dacă zbori de la Beijing vei avea parte de un Tupolev nou, care este comparabil cu un Airbus sau un Boeing. Zborul durează 90 de minute, timp în care ești servit de un echipaj politicos, care îți oferă mâncare, băutură și chiar bere nord-coreeană.

Fotograful menționează că există și câteva lucruri excentrice, cum ar fi prezentarea unor spectacole ale artiștilor nord-coreeni sau a unor manevre militare. Mobius a fost impresionat și de oamenii care lucrează acolo. El a declarat că dedicarea și mândria echipajului l-au determinat să facă această serie de fotografii.