Chinezii care vor să producă mașini electrice în România

Industria mașinilor electrice va fi imensă în câțiva ani. Chinezii vor să fie acolo, iar România ar putea avea de câștigat.

În timp ce în mai multe orașe din UE sunt interzise mașinile cu motoare diesel, piața mașinilor electrice va crește. Deocamdată, sunt disponibile câteva modele și în România, de la Renault, BMW sau Volkswagen. Între timp, România e pe lista scurtă pentru compania chineză ZhiDou ca loc de producție mașini electrice.

Producătorul de mașini electrice ZhiDou are de ales între România și Slovacia. România are avantajul subvenției acordate de stat pentru mașini electrice, într-o pondere de 50% față de 35% în Slovacia. Slovacia are avantajul unei apropieri mai mari de piața din vestul Europei. Decizia finală va fi luată abia în toamnă. Investiția inițială ar fi de 400 de milioane de euro.

Dacă te întrebi ce face Dacia în contextul creșterii pieței mașinilor electrice, ei bine, și producătorul local are în plan un automobil „verde”. Anul acesta ar putea fi prezentat primul automobil sau, cel puțin primul concept.

Planul chinezilor de la ZhiDou, care se concentrează în principal pe mașini electrice de dimensiune redusă, este să înceapă producția în 2020. Capacitate lunară de fabricare ar fi de până la 5.000 de mașini electrice.

Compania chineză a fost lansată în urmă cu șapte ani. Are fabrici în China, Olanda și Coreea de Sud. Zhi Dou face parte din Zhejiang Geely Holding, care deține și mărcile Volvo sau Lotus.

În altă ordine de idei, europenii preferă versiunile electrice de la Renault, Nissan sau Volkswagen. În plus, Hyundai Ionique a crescut cu 400% la capitolul vânzări. Asta în timp ce, în urmă cu câțiva ani, Tesla avea un monopol pe piața de mașini electrice, iar opțiunile din portofoliu erau unele suprinzător de atrăgătoare. În Europa, popularitatea Model S a scăzut cu 15%, aceeași scădere înregistrată de Model X, SUV-ul electric al americanilor.