Chinezii vor să prindă un asteroid și să îl aducă pe Pământ

Oamenii de știință chinezi și-au propus să prindă un asteroid și să îl aducă pe Pământ, unde îl vor folosi pentru studii și minerit. Pare o idee nebunească, dar cercetătorii spun că nu e chiar imposibil.

Cercetătorul Li Mingtao și echipa sa de la National Space Science Center of the Chinese Academy of Sciences au prezentat această idee la o conferință de idei în tehnologie din Shenzen.

Li a spus că misiunea ar putea avea în vedere asteroizii care traversează orbita Pământului și care pot prezenta un pericol pentru Pământ. Dacă planul ar merge, un potențial pericol ar putea fi transformat într-o sursă de materiale rare.

Asteroizii vizați de chinezi sunt relativ mici – mai exact, cei care au câteva sute de tone. Mai întâi, ei ar trebui interceptați cu ajutorul unei flote de sonde robotice. Această flotă ar acoperi asteroidul cu un material și, încet și sigur, i-ar schimba traseul și l-ar trage încet spre Pământ.

De regulă, asteroizii mici care se îndreaptă spre Pământ explodează în atmosferă (exemplul perfect fiind meteoritul Chelyabinsk care s-a făcut bucăți deaspra Rusiei în 2013). Pentru a aduce asteroizi pe Pământ fără partea cu explozia ar fi nevoie de sisteme tehnologizate care, momentan, se află doar în stadiu teoretic.

Sondele robotice ar trebui să acopere asteroidul cu un scut de căldură care să încetinească viteza asteroidului suficient de mult încât să aterizeze intact.

Momentan, Li și colegii săi lucrează cu Qian Xuesen Laboratory of Space Technology pentru a dezvolta un scut de căldură potrivit pentru ce vor ei să facă.

Din moment ce asteroizii conțin depozite mari de aur, platină și cupru, investiția chinezilor ar putea chiar să merite. Mai mult, studierea asteroizilor în mărime naturală s-ar putea dovedi foarte utilă pentru lumea științifică a astronomiei. Echipa de cercetători chinezi speră ca planul lor să se concretizeze în 2029.