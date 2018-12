Cele mai bune jocuri și aplicații din 2018, conform Google Play

Pentru că a sosit luna decembrie, Google Play face retrospectiva anului și îți arată cele mai bune jocuri și aplicații din 2018.

Dincolo de miile de aplicații care promit să-ți curețe telefonul de viruși, să-ți îmbunătățească bateria și să-ți facă smartphone-ul mai rapid, există și aplicații ”pe bune”, pe care vrei să le ai la îndemână. La fel, dincolo de toate jocurile copiate unele după altele, ca să fie la modă, există și titluri cu care te poți distra ceva timp. Google Play ți le aduce pe acestea în față, cu recomandări pentru cele mai bune jocuri și aplicații ale acestui an.

Cele mai bune jocuri în 2018 din Google Play

În cazul jocurilor, există titluri pentru cele mai competitive, cele mai inovative, cele mai bune jocuri casual și cele mai bune jocuri indie.

În cazul jocurilor competitive, Google Play oferă coroana PUBG anul acesta, iar podiumul e completat de Warhammer Age of Sigmar: Realm War și de Dragon Ball Legends. Urmează Asphalt 9: Legends și Badland Brawl în acest top 5. La categoria jocurilor inovative, primul loc este ocupat de către Gorogoa, iar pe locurile doi și trei se află Hero Hunters și Battlelands Royale. Pe următoarele două locuri vei găsi Umiro și Life is Strange.

Cel mai bun joc casual din Google Play în 2018 este The Sims, iar următoarele două sunt Orbia: Tap and Relax și Murder in the Alps. În continuare găsești Faraway 3: Arctic Escape și, poate surprinzător, Candy Crush Friends Saga.

Cel mai bun titlu indie de anul acesta este Returner 77, iar podiumul e completat de Reigns: Game of Thrones și Alto’s Odyssey. Pe locurile următoare sunt Cube Escape: Paradox și Evoland 2.

Cele mai bune aplicații în 2018 din Google Play

În ceea ce privește aplicațiile, cele mai distractive aplicații din 2018 sunt VIMAGE, No.Draw – Colors by Number și Neverthink: Handpicked videos. Urmează în top cinci TikTok și Scout FM – Podcast Radio.

Cele mai bune aplicații de care probabil n-ai fi auzit sunt SLOWLY, dar și Unfold – Create Stories și Just a Line. În acest top apar și Luci, dar și Learn Spanish with Lirica.

Între aplicațiile care te ajută să devii mai bun, vei găsi Mimo: Learn to Code, alături de Drops și 10% Happier. Tot aici găsești și Keep Trainer, dar și MasterClass.

Google Play are și un top al aplicațiilor care te ajută în viața de zi cu zi. Aici vei găsi Tasty, Sift și Canva, pe primele trei locuri, iar în continuare sunt Notion și Otter Voice Notes.

Aici poți vedea toate jocurile și aplicațiile nominalizate de Google Play anul acesta.