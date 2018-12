Cele mai bune aplicatii și jocuri de pe iPhone și iPad în 2018

Apple a anunțat cele mai bune aplicații și jocuri din App Store și iTunes pentru iPhone, iPad, dar și Mac.

Cei de la Apple au selectat cele mai bune aplicații și jocuri pentru fiecare platformă, adică pentru iPhone, iPad, Apple TV și Mac. Pentru Apple Watch nu a desemnat o aplicație ca fiind cea mai bună, dar a selectat câteva dintre favorite.

Așadar, cea mai bună aplicație din 2018 pe iPhone este aplicația de desenat Procreate Pocket, versiunea de iPhone a aplicației populare de desenat regăsită pe iPad.

Pe tabletă, cea mai bună aplicație a fost desemnată Froggipedia, o aplicație de realitate augumentată unde faci disecții virtuale ale unor broaște.

Aplicația de editare de fotografii numită Pixelmator Pro a fost desemnată ca fiind cea mai bună aplicație din 2018 pe Mac, iar pe Apple TV distincția a obținut-o aplicația de fitness numită Sweat.

Pe partea de jocuri, lucrurile stau în felul următor: Donut County (iPhone), Gorogoa (iPad), The Gardens Between (Mac) și Alto’s Odyssey (Apple TV) s-au bucurat de aprecierea reprezentanților Apple.

Aplicațiile preferate pentru smartwatch-ul Apple Watch sunt următoarele: aterMinder, Lifesum, 10% Happier, Carrot Weather, FunGolf GPS, Swing Tennis Tracker, Slopes, App in the Air, Overcast, și Just Press Record.

Pe de altă parte, cele mai descărcate aplicații gratis sunt cele obișnuite, în ordine descrescătoare: YouTube, Instagram, Snapchat, Messenger, Faceboook, Bitmoji, Netflix și Google Maps.

Cele mai descărcate aplicații pe bani sunt acestea: Facetune, kirakira+, Dark Sky Weather, HotSchedules, PlantSnap Plant Identification, Autosleep tracker for watch, Sky Guide, 1 Second Everyday: Video Diary, The Wonder Weeks și Afterlight 2.

Cele mai iubite (descărcate) jocuri gratis sunt următoarele: Fortnite, Helix Jump, Rise Up, PUBG Mobile, Hole.io, Love Balls, Snake vs Block, Rules of Survival, Roblox și Dune!

Jocurile pe care s-au cheltuit cei mai mulți bani sunt: Heads Up!, Minecraft, Plague Inc., Bloons TD 6, Pocket Build, Bloons TD 5, Geometry Dash, The Game of Life, Papas Freezeria To Go și Grand Theft Auto: San Andreas.