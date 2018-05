Cel mai scump iPhone X e un omagiu pentru Tesla și costă cât o mașină la mâna a doua

Nu cred că poate afirma cineva că iPhone X este un telefon ieftin, dar rușii de la Caviar l-au dus la un cu totul alt nivel în ediția specială iPhone X ”Tesla”.

Cu un preț de pornire de 1000 de dolari în SUA și aproximativ 5400 lei în România, cel mai nou telefon al celor de la Apple a intrat în istorie ca fiind cel mai scump smartphone de producție în masă. S-ar vândut ca pâinea caldă, dar prețul este imposibil de ignorat și la această oră.

O companie rusească specializată pe personalizarea gadgeturilor cu aur, diamante și alte metale prețioase a dezvăluit o variantă de iPhone X mult mai scumpă decât versiunea oficială. Gadgetul final este intitulat iPhone X ”Tesla” și poate fi văzut în toată splendoarea sa în imaginile alăturate. Telefonul va fi produs în 999 de exemplare și prețul său de pornire este de 4555 de dolari.

Spre deosebire de alte gadgeturi din trecut ale celor de la Caviar, iPhone X Tesla este nu implică modificări estetice asupra terminalului efectiv. În schimb, dacă vei opta pentru achiziția sa, te vei bucura de o carcasă foarte interesantă cu un panou solar pe spate care îți alimentează telefonul dacă nu ajungi în timp util la priză. Aparent, în carcasa nu foarte groasă există și o baterie adițională pentru a nu rămâne niciodată fără energie. Rezultatul final este un produs certificat IP67 pentru rezistență la apă și praf.

Pentru ca omagiul adus companiei Tesla să fie complet, pe spatele carcasei este gravat mesajul ”Made on Earth by Humans” (Făcut pe Pământ de către Oameni), același mesaj pe care Elon Musk l-a gravat pe al său Tesla Roadster înainte să-l trimită în spațiu cu ajutorul rachetei SpaceX Falcon Heavy în luna februarie a acestui an.

Fiecare exemplar de Caviar iPhone X va avea un număr serial pentru a-ți atrage atenția că te afli în posesia unui gadget în ediție limitată. Cu 4555 de dolari poți achiziționa varianta cu 64GB de memorie internă, în timp ce saltul până la 256GB te costă 4805 dolari.