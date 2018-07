Cea mai veche pâine din lume demontează teoriile despre agricultură

Istoricii și arheologii au legat facerea pâinii de începuturile agriculturii. Oamenii cultivau plante precum grâul și îl transformau în făină. O descoperire dă peste cap teoriile.

Cercetătorii au descoperit resturi înnegrite de pâine într-o clădire veche de piatră din Orientul Mijlociu, care arată că oamenii coceau pâinea cu câteva mii de ani mai devreme decât se credea.

Bazându-se pe datarea cu radiocarbon a plantelor arse în locurile din apropiere, cercetătorii au descoperit că resturile alimentare sunt vechi de aproximativ 14.400 de ani. Iar asta este cu aproximativ 4000 de ani înainte de apariția agriculturii, potrivit studiului publicat în jurnalul „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

„Munca noastră arată că pâinea nu a fost un produs al societăților complexe, ci al unei societăți paleolitice”, a declarat autorul studiului Amaia Arranz Otaegui, cercetător la Universitatea din Copenhaga.

Arheologii au găsit rămășițele de pâine în probele de sedimente dintr-un sit din Iordania numit Shubayqa 1. Structura ovală avea un fel de șemineu în centru, în jurul căruia constructorii săi au plasat atent pietre în pământ.

Cercetătorii nu sunt siguri dacă situl obișnuia să fie o locuință sau un loc în care se organizau diverse ceremonii.

Arranz Otaegui a observat în sedimente anumite probe pe care nu le-a putut identifica inițial; nu erau nici semințe, nici nuci sau lemn ars. În schimb, acestea arătau ca niște firmituri care se acumulează în tava unui prăjitor de pâine.

Arheologii știau că vânătorii din această regiune puteau coace mâncare, însă descoperirea este una unică. Până la această dezvăluire, cea mai veche dovadă a pâinii venea din Turcia și era veche de 9.000 de ani.