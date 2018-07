Cea mai scumpă variantă de iPhone X e inspirată din Biblie

iPhone X nu a fost niciodată un telefon ieftin, dar mai multe companii s-au străduit să-i reinveteze carcasa pentru a-l comercializa la o valoare astronomică. Cea mai recentă tentativă în această direcție vine de la Caviar.

În urmă cu 10 ani, existau foarte multe telefoane la prețuri de achiziție absurde. Pe vremea când Vertu era foarte popular printre persoanele cu buzunare adânci, era foarte ușor să te decizi în ce fel de aparat de comunicații vei investii 5000 sau 10.000 de dolari.

Deși reușeai să justifici suma absurdă tot prin intermediul metalelor prețioase și al diamantelor, aveai măcar confortul psihologic că un telefon de vorbit de la Vertu avea mari șanse să te țină 4-5 ani, dacă nu mai mult. Niciodată nu vei putea face aceeași afirmație despre un smartphone modern.

De la dispariția Vertu din piață, companii precum Caviar au transpus telefoanele populare ale momentului în carcase extravagante, indiferent dacă era vorba de cel mai nou iPhone sau Galaxy S. Noua serie iPhone X Temptation de la Caviar incorporează niște referințe cât se poate de clare către povestea creației din Biblie.

Dacă ai afinități religioase și un buzunar suficient de gros, e bine de știu că există mai multe terminale care să-ți potolească afinitatea pentru momentul tentației din Biblie, cu Adam și Eva în centrul atenției. iPhone X Temptation va putea fi achiziționat de la Caviar în patru versiuni. Este vorba de Adam, Eve cu diamante încrustate, The Serpent (Șarpele), Adam & Eve.

În opinia mea, ultimul dintre cele patru este cel mai spectaculos, deoarece integrează în carcasă o pictură foarte populară cu Adam și Eva din secolul 16 a pictorului Lucas Cranach cel bătrân. Pictura efectivă este realizată pe piele. Celelalte versiuni încorporează referințe abstracte către numele de pe cutie.

The Serpent are piele de șarpe pe spate, pentru Adam s-a optat pentru piele, onyx negru și margini aurii. Eva are piele albă, cu sau fără diamante. În fiecare versiune, logo-ul Apple este făcut din aur.

Prețul de pornire este de aproximativ 3940 de dolari pentru iPhone X Temptation de la Caviar, dar sare cu ușurință până la 4810 dolari. La aceste cifre, mai adaugi 240 de dolari dacă optezi pentru 256GB în loc de 64GB.