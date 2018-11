Având în vedere cât de tare depindem de conectivitatea rețelor fără fir, ar fi păcat să nu înveți ce faci dacă ai semnul exclamării pe rețeaua wireless în Windows 10.

Majoritatea posesorilor de telefoane, tablete și laptopuri depind de o conexiune wireless la internet în cea mai mare parte a timpului. Din păcate, sunt șanse foarte mari să te confrunți cu o situație în care aceasta nu mai funcționează și te trezești cu un semn de exclamare pe antenuța de lângă ceas în Windows, menit să ilustreze o problemă.

În cazul tabletelor și telefoanelor, nu prea ai multe soluții la dispoziție, dar un laptop cu Windows îți pune la dispoziție câteva instrumente.

În primul rând, dacă ai această posibilitatea și nu te afli într-o cafenea sau restaurant, ar fi bine să scoți routerul din priză, să aștepți 10 secunde și să-l conectezi din nou la priză. Motivul pentru care sunt relevante cele zece secunde l-am detaliat aici. Această soluție s-ar putea să facă minuni și în cazul tabletelor, smartphone-urilor sau altor gadgeturi cu conectivitate Wi-Fi.

A doua soluție implică să forțezi placa de rețea să-și ia un IP local nou de la router. Deși partea tehnică din spate este destul de complexă, în acest scop trebuie să apeși pe start în stânga jos, să tastezi CMD și să faci click drepta pe primul rezultat – Command Prompt. Optează pentru Run as administrator.

În noua fereastră, tastează fără ghilimele ”ipconfig – release” și apasă pe Enter. A doua comandă pe care trebuie să o tastezi este ”ipconfig -renew”. Verifică dacă s-a remediat problema de conectivitate la internet.

Dacă ai resetat router și ai reînnoit IP-ul, dar problema cu semnul de exclamare pe antenunța wireless persistă, reinstalează placa de rețea. Fă click pe Start. Tastează Device Manager și fă click pe primul rezultat. Accesează secțiunea Network Adapters, fă click drepta pe placa de rețea wireless sau pe toate dispozitivele pe care le ai la aceas secțiune și optează pentru Uninstall.

Așteaptă câteva secunde. Fă click dreapta pe This PC în partea de sus a acestei liste și un al doilea click pe Scan for hardware changes.

Placa sau plăcile de rețea ar trebui să se reinstaleze fără niciun fel de intervenție din partea ta. Cu un pic de optimism, ar trebui să poți intra din nou pe internet.