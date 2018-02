Cât costă Bitcoin și cât ar trebui să coste cu adevărat

Bitcoin a avut un început de februarie și un sfârșit de săptămână dezastruos. A pierdut valoare și e criticat că e cea mai mare bulă din toate timpurile.

Întrebarea „cât costă Bitcoin?” e pusă încă de când s-a apropiat de valoarea aurului. Mai exact, întrebarea e: cât ar trebui să coste. Primele zile din februarie au văzut un Bitcoin la sub 10.000 de dolari, cu o stabilizare la puțin peste 9.000 de dolari acum. În aceeași perioadă, a fost criticat că a dus la o destabilizare, ba chiar a fost analizat ca orice altă monedă.

Nouriel Roubini, economist premiat cu Nobel, a spus că este cea mai mare bulă. El este apreciat în special pentru că a prevăzut criza economică din urmă cu 10 ani, încă din 2005. Acum, a spus ca Bitcoin este preferat de șarlatani și hoți. „Legislatorii și regulatorii devin îngrijorați. Practic, la G20 s-a discutat despre o intervenție. Nu putem permite ca acesta (Bitcoin – n.r.) să devină noul cont bancar elvețian folosit de hoți și oameni care fug de taxe”, a declarat Roubini.

În același sens, doi economiști – Richard Jackman, de la London School of Economics, și Savvas Savouri, de Toscafund Asset Management, au spus că Bitcoin e la o valoare ireală. Valoarea corectă ar fi la aproximativ 20 de dolari sau puțin sub. Ei au pornit cu raționamentul de la câți bitcoini există în circulație (aproape de 17 milioane). Dacă e considerat monedă, teoretic, fiecare Bitcoin ar circula de patru ori pe an pentru a face acel nivel de tranzacţii.

Mai departe, 60 de milioane de plăţi cu această monedă virtuală ar acoperi 1,2 miliarde de dolari în tranzacţii Bitcoin. Firesc, dacă ar deveni mult mai populară şi mai folosită atunci valoarea ar urca. Pentru a se întâmpla asta, ar trebui să existe de o mie de ori mai multe tranzacţii pentru a ajunge la valoarea de acum.

Ia aceste aprecieri cu o doză de scepticism și pentru că fiecare are un interes sau o viziune. Totuși, Roubini a mai spus ceva concret. „Tind să cred că Bitcoin e un experiment. E un experiment interesant, dar nu fundamental pentru viețile noastre”, a declarat acesta la Forumul Economic Mondial de la Davos.