Cartea junglei ajunge pe Netflix cu Mowgli: Legend of the Jungle

Cartea Junglei este una dintre cele mai reprezentative cărți din copilăria multora dintre noi și a avut parte de numeroase ecranizări de-a lungul anilor. Cea mai nouă iterație intitulată Mowgly – Legend of the Jungle este programată să ajungă în curând pe Netflix.

Rudyard Kipling a scris Cartea Junglei în 1894. Un an mai târziu, în 1895, a continuat povestea cu A doua carte a junglei. Prima ecranizare a fost făcută de Disney în 1967 într-una dintre cele mai populare animații din toate timpurile.

Cea mai recentă am văzut-o în 2016, un alt proiect Disney, dar, de această dată, a fost vorba de un film tradițional, nu animație. Având în vedere că pelicula respectivă a strâns aproximativ un miliard de dolari la box office, este evident pentru oricine că mai există interes pentru Mowgli, mai ales cu distribuția potrivită și un regizor inspirat în spate.

Dacă te uiți la creațiile surprinzător de diversificate pe care le are Netflix în portofoliu, nu ar trebui să vină ca o surpriză finanțarea unui nou film Cartea Junglei. Mowgli: Legend of the Jungle este un proiect început în 2012, dar a fost amânat de cei de la Warner Bros. din diverse motive.

După ce s-au perindat mai mulți regizori la cârma lung metrajului, acesta i-a căzut în sarcina lui Andy Serkis, cunoscut publicului de la noi mai ales pentru interpretarea unor roluri animate prin ”motion capture” (captură a mișcării). Serkis s-a aflat în spatele lui Caesar din Planet of the Apes și Gollum sau Smeagol din The Lord of the Rings.

Povestea din Mowgli: Legend of the Jungle nu este semnificativ diferită față de cea pe care ai mai văzut-o spusă în trecut, dar distribuția de această dată este una care merită toată atenție.

Christian Bale va fi vocea lui Bagheera, Cate Blanchett va juca rolul lui Kaa, Naomie Harris va fi Nisha, iar Benedict Cumberbatch se va afla în spatele lui Shere Khan. Pe lângă poziția de regizor, Serkis îl va întepreta pe Baloo. Premiera lui Mowgli este programată pentru 7 decembrie.