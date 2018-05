Polul Sud, vedeta uneia dintre cele mai neașteptate descoperiri

Oamenii de știință au descoperit trei canioane în unul din ultimele locuri de pe Pământ la care s-ar fi așteptat – sub gheața de la Polul Sud.

Văile adânci se întind pe sute de kilometri, însă niciunul dintre canioane nu este vizibil pe suprafața plină de zăpadă a continentului.

Dr. Kate Winter de la Universitatea Northumbria din Marea Britanie și colegii săi au descoperit structurile ascunse cu ajutorul radarului. Echipa a spus că acestea joacă un rol cheie în controlul fluxului de gheață.

Oamenii de știință spun că Antarctica se află într-o continuă încălzire, iar aceste canioane ar putea accelera masa către ocean, crescând în continuare nivelurile mării. „Aceste canioane canalizează gheața din centrul continentului și o duc către coastă”, a declarat dr. Kate Winter.

Aceasta spune că dacă clima se va schimba în Antarctica, s-ar putea ca gheața din canioane să curgă mult mai rapid spre mare. „Asta le face extrem de importante și până acum nici nu știam că există”, a mai spus Winter.

Cel mai mare dintre cele trei canioane este „Foundation Trough”. Acesta are peste 350 km lungime și 35 de km lățime. Nici celelalte două camioane nu se lasă mai prejos – „The Patuxent Trough” are o lungime de peste 300 km și o lățime de 15 km, în timp ce „Offset Rift Basin” are 150 km lungime și 30 km lățime.

Toate aceste structuri sunt îngropate sub sute de metri de gheață. Pentru a ajunge la Foundation Trough, de exemplu, ar trebui să săpați aproximativ 2 km de gheață.

Cele trei camioane sunt localizate în aceiași zonă și stau sub așa-numita „divizare a gheții”- marea creastă de gheață care se întinde de la Polul Sud către coasta Antarcticii de Vest.

Studiul a fost publicat în jurnalul „Geophysical Research Letters” și este primul rezultat al proiectului PolarGAP. Acesta a fost finanțat în mare parte de European Space Agency, care dorea să colecteze măsurători pe o zonă a planetei unde sateliții nu aveau acces.