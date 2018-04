Camera în care n-auzi nimic te poate ucide sau te poate înnebuni

Cele mai silențioase locuri de pe planetă sunt create de om. Există niște camere unde tăcerea e atât de profundă, încât poți să înnebunești în doar câteva minute.

Una dintre aceste camere perfect izolate fonic este Laboratorul Orfield, din Minnesota (SUA), care deține și recordul mondial pentru „Cel mai silențios loc de pe Pământ„. O jurnalistă de la Vice experimentat această liniște incredibilă, dar a avut parte de cea mai mare spaimă din viața ei.

În acest laborator, tăcerea este pur și simplu asurzitoare, întreruptă din când în când de propria ta respirație sau de propriile bătăi ale inimii, pe care le auzi aproape la fel de clar precum claxonul unui camion care-ți sună în ureche. Cea mai lungp perioadă a unei persoane înăuntru camerei a fost de 45 de minute. Mai mult nu a putut rezista, dar a fost și așa o realizare extremă.

Jurnalista de la VICE a încercat și camera anechoică de la Universitatea Tehnică din Danemarca, aflată la nord de Copenhaga. „Când am intrat, am simțit imediat un mare nimic, doar un sentiment pur de calmitate. Mă simțeam de parcă aveam dopuri de urechi, iar când am bătut din palme, sunetul a fost instant sufocat. Când am încercat să vorbesc, cuvintele păreau absorbite de pereții capitonați, la fel ca tavanul și podeaua”, a povestit aceasta.

Deși a crezut că poate rezista ore în șir în cameră, nu a putut sta decât câteva minute. În momentul în care s-a închis ușa, jurnalista a avut senzația că a fost învăluită de un vid. „Am ajuns la concluzia că singura modalitate de a rămâne întreagă la minte e să vorbesc cu mine însămi. Mi-am descris outfit-ul cu voce tare, dar, deloc surprinzător asta nu m-a ajutat cu disconfortul pe care-l simțeam. Apoi gâtul meu a început să scoată sunete neașteptate. De câte ori îmi întorceam capul, auzeam ceva care-mi aducea aminte de sunetul unei pungi de chips-uri strivite. […] Pe podea, mă simțeam de parcă pluteam într-un container uriaș și fluorescent”.

După doar șase minute a cerut să fie scoasă afară din cameră.

Astfel de camere perfect izolate fonic au o structură de ceapă: pereții sunt alcătuiți din mai multe straturi de beton care nu sunt integrate în scheletul clădirii. Întreaga cameră e plasată pe o platformă care amortizează orice vibraie, iar înăuntru, podeaua, pereții și plafonul sunt realizați din panouri de fibră de sticlă, care au rolul de a absoarbe ecoul undelor sonore.

O cameră similară are în dotare și sediul Microsoft din Redmond, Washington. Camera izolată de orice sunet se află în Clădirea 87 și este folosită pentru a testa diverse echipamente hardware care ar trebui să fie silențioase.

Liniștea e atât de profundă, încât îți auzi bătăile inimii și chiar circulația sângelui prin vene. Nu oricine poate rezista timp îndelungat aici, iar cei care se panichează repede pot face și stop cardio-respirator din cauza fricii provocate de disperare.