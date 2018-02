Boeing oferă un premiu imens pentru cine construiește un jet pack

Boeing sponsorizează un concurs. Miza este crearea unui jet pack ca în filmele SF și premiul este de un milion de dolari.

Cei care reușesc să creeze un jet-pack funcțional vor primi un milion de dolari. Concursul a fost anunțat la sfârșitul lui 2017, în cadrul SAE AeroTech Congress and Exhibition din Forth Worth, Texas. Cel care a pus bazele competiției a fost antreprenorul Gwen Lighter, șef al companiei GoFly. „Nu există vis mai împărtășit de toată lumea decât cel al zborului prin ceruri”, a declarat el pentru The Verge. „Ne unește pe toți”.

Concursul are trei faze. În prima, cei 10 semi-finaliști primesc câte 20.000 de dolari, în funcție de specificațiile tehnice pe care le-au stabilit. A doua etapă va avea patru finaliști, iar aceștia vor primi câte 50.000 de dolari fiecare pentru specificațiile îmbunătățite și prototipurile prezentate. La final, va fi aleasă o singură echipă, care va lua acasă premiul cel mare de un milion de dolari. Echipa câștigătoare va fi aleasă în funcție de rezultatele de la competiția de zbor. Acestea din urmă vor fi jurizate de experți de la Boeing și de la alte companii aerospațiale.

Jet pack-ul câștigător va trebui să fie suficient de ușor încât să poată fi ridicat cu mâinile libere și să poată căra o persoană sau un manechin de 90 de kilograme pe o distanță de 322 de kilometri, fără să fie nevoie să fie realimentat cu combustibil. Mai mult, dispozitivul trebuie să fie cât se poate de sigur și cât mai ușor de folosit.

Premiul cel mare atrage inginerii de toate vârstele, dar mai ales pe cei tineri. „De fapt [competiția] are scopul de a inspira noua generație de ingineri aerospațiali, de oameni de știință și de tehnicieni, pentru a nu se duce toți la Google”, a spus Mike Hirschberg, directorul American Helicopter Society.

Alături de mașinile zburătoare, jet pack-urile sunt menite să aducă la viață ceea ce vedeam în filmele SF. Cu puțin noroc, la sfârșitul competiției de doi ani, va lua naștere o nouă industrie.