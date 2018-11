Black Friday la F64: reduceri la aparate foto, obiective și accesorii

Black Friday vine și la F64, așa că dacă ai de gând să-ți cumperi un aparat foto la reducere, sau dacă ai nevoie de vreun accesoriu, acum ar fi momentul ideal să verifici ofertele.

Pentru pasionații de fotografie, F64 a pregătit reduceri la aparate, la obiective, dar și la accesorii utile. Spre exemplu, aparatul foto Nikon D3500, cu senzor de 24,2 MP și obiectiv de 18-55mm inclus, e disponibil la doar 1899,9 lei.

De la Panasonic ai Lumix DMC-G7, un aparat foto mirrorless cu obiectiv inclus de 14-42mm. Acesta costă doar 1799 de lei.

Un alt mirrorless, modelul Fujifilm X-E3, are senzor de 24 megapixeli și vine cu obiectiv XF23mm. Pe acesta îl poți cumpăra la 4399 de lei.

Dacă ești în căutarea unui aparat foto compact, Canon PowerShot G7 X Mark II, cu senzor de 21,1 MP, ar putea fi ceea ce cauți. Acesta are prețul de 2.199 de lei.

În ceea ce privește obiectivele, poate te interesează unul de 50mm și f/1.8, de la Sony, la prețul de 799 de lei. Și Canon are un obiectiv similar, cu f/1.4, iar acesta costă 1.299 de Black Friday. Și de la Tamron ai obiective la reducere, unul de 45mm și f/1.8, la 1.999 de lei, sau cel de 18-200mm, la 799 de lei.

Între accesoriile care te-ar putea interesa se remarcă un card SDXC de la Lexar, de 64 GB și clasa 10. Acesta e redus la jumătate și costă 99 de lei.

Lampa circulară cu 240 de LED-uri de la Hakuatz are prețul de 499 de lei de Black Friday. Godox 302, un stativ de aluminiu de 1,9 metri, vine la prețul de 39 de lei.

Cu siguranță, te-ar putea interesa și drona DJI Mavic Air Fly More Combo, care are prețul de 4.349 de lei la reducere. De asemenea, dacă ai nevoie de o tabletă grafică, Wacom Touch Intuos PRO M North are prețul de 1.599 de lei.