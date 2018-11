Black Friday 2018 la eMAG: toate cifrele care te interesează

eMAG a ținut clasicul eveniment de detaliere a Black Friday 2018, iar cu această ocazie am aflat și câteva cifre relevante, atât despre trecut, cât și despre viitorul din săptămâna următoare.

Black Friday se apropie cu pași repezi: în dimineața de 16 noiembrie vei face coadă ”la intrarea” pe site-ul eMAG alături de alte zeci de mii de persoane, ca să prinzi reduceri bune.

Fără să mai scriu de umplutură, o să-ți prezint succint cu ce s-a lăudat astăzi eMAG și ce promite pentru săptămâna viitoare, să fie bine ca să nu fie rău.

Cum a fost Black Friday în 2017 pentru eMAG

Anul acesta, termenul de Black Friday a ajuns la 88% dintre români, cu 9% mai mult decât anul trecut. În 2012, în al doilea an de reduceri, doar 27% aveau habar de ziua asta. 51% dintre români vor să cumpere ceva anul acesta.

Anul trecut, traficul a ajuns la 8,3 milioane de vizite pe site, iar 69% din trafic a fost efectuat de pe mobile. Vânzările generate în 2017 au fost de 360 de milioane de lei, față de 34 de milioane în 2011. Evident, toate aceste cifre sunt prognozate să crească la evenimentul din 2018. Va crește și numărul celor care fac cumpărături semnificative, de peste 500 de lei. Anul trecut au fost 150.000 de astfel de comenzi, față de 95.000 în 2015.

În 2017, Black Friday la eMAG a adus reduceri la 2.000.000 de produse, iar 85% dintre reduceri au fost cele mai semnificative din întregul an. În total, s-au făcut reduceri de 40 de milioane de euro, iar eMAG se laudă că a tăiat din prețuri cu 10% mai mult decât competitorii.

Black Friday 2018 la eMAG

Cifrele și propunerile pentru anul acesta arată și ele destul de bine. De data asta, vor fi reduceri totale de 220 de milioane de lei, adică vreo 47 de milioane de euro. Vor fi trei milioane de produse cu prețuri reduse, iar acestea vor proveni nu doar de la eMAG, ci și de la alți 6.000 de vânzători. Ca să nu le crape serverele, eMAG a băgat 2,5 milioane de euro în infrastructura site-ului.

Livrarea a fost întotdeauna un punct sensibil pentru Black Friday, dar eMAG își propune ca 70% dintre comenzi să ajungă la clienți în 5 zile. Toate ar trebui să fie la destinație până pe 28 noiembrie, înainte de mini-vacanță. Fan Courier, Sameday și Urgent Cargus sunt principalele puncte de sprijin pentru treaba asta, alături de Poșta Română, dar și de showroom-urile eMAG și easy box-urile companiei.

Anul acesta, ai 50.000 de televizoare la reducere, 76.000 de smartphone-uri, 20.000 de laptopuri, 21.000 de frigidere, 15.000 mașini de spălat, 165.000 de electrocasnice mici, 235.000 de produse fashion, 100.000 de parfumuri și cosmetice, 300.000 de jocuri și jucării, 190.000 de anvelope, 300.000 de produse pentru casă și grădină și 30.000 de articole de echipament sportiv. Din toate acestea, eMAG se așteaptă să facă vânzări de 400 de milioane de lei și să atragă 55.000 de noi clienți.

Produse speciale de Black Friday la eMAG

Ca întotdeauna, eMAG trebuie să vină și cu produse speciale, ca să facă evenimentul ceva mai inedit. Ai deja monede și lingouri de aur, mașini și motociclete, între care și un BMW i8, despre care Iulian Stanciu, CEO, se arăta curios dacă va fi cumpărat. Ceasuri, bijuterii, bilete la curse de Formula 1 și la finala Champions League 2019, Bilete la Metallica, Maroon 5, Andre Rieu dar și la Electric Castle sunt în ofertă.

19.000 de nopți de cazare în diverse destinații, autohtone sau exotice, fac parte din oferta specială, alături de excursii la Disneyland, Europa Park și PortAventura. Abonamente medicale și stomatologice apar în ofertă, că nu știi niciodată când poate să fie și rău.

eMAG vine și cu propuneri de Escape Rooms (am înțeles ceva de cinci ore într-un tren, asta sună ca o simplă călătorie cu CFR), vizite la castele și conace sau plimbări cu catamarane. Vodafone are abonamente speciale pentru Black Friday: The Smart Black, la 6 euro/ lună, în loc de 10 și The Super Black, la 10 euro/ lună. în loc de 21.

Așa arată Black Friday 2018 la eMAG. Ca de obicei, ora începerii e necunoscută, dar vei primi o notificare în aplicație atunci când se dă startul.