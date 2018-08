Atentat armat în SUA: tănărul care a făcut 14 victime la un turneu de jocuri video

Cel mai recent atentat armat din Statele Unite s-a petrecut în urmă cu mai puțin de 24 de ore în Florida, în cadrul unui campionat de jocuri video. Participanții se jucau Madden 19, când un tânăr a intrat în sală și a început să împuște.

Au trecut deja câteva luni de la ultimul atentat armat din SUA care a fost mediatizat la scară globală. Săptămânile de liniște au luat sfârșit duminică, 26 august, când în cadrul unui turneu de jocuri video care era transmis live pe internet, un tânăr a intrat cu armă de calibru mare și a început să tragă în toate direcțiile, fără niciun fel de discernământ.

Evenimentul dramatic s-a petrecut într-un restaurant din Jacksonville, Florida, în cadrul mall-ului Jacksonville Landing. Printr-un comunicat al șerifului local, localnicii sunt invitați să evite zona.

În privința numărului persoanelor afectate, au existat mai multe ipoteze. Cei de la BBC, după o conferință de presă a șerifului Mike Williams, au afirmat că este vorba de trei persoane decedate și 11 persoane rănite. Inițial, s-a vehiculat că ar fi vorba de patru morți.

Biroul șerifului din Jacksonville a anunțat că este „un suspect e mort” la fața locului și nu se știe deocamdată dacă mai sunt și alți suspecți. „Sunt efectuate căutări”. Mai jos, poate fi văzută înregistrarea de Madden 19 din timpul momentului în care tânărul responsabil de atentat armat a intrat în sala evenimentului și a început să împuște.

Responsabil de atentat este David Katz, un rezident din Baltimore care a câștigat campionatul Madden 17 Bills în urmă cu doi ani. În final, se pare că persoana responsabilă de eveniment a acționat singură.

Reports of 15 people shot 4 dead at Madden Video Game Tournament in #Jacksonville Landing. Jax Sheriff’s Office: @JSOPIO One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. #TheLandingMassShooting https://t.co/2B8CrAhh7V pic.twitter.com/D9hEvmkSJy

— Alexander Hansen (@AlexanderXV) August 26, 2018