Arsenie Boca, marcă înregistrată: Cum vrea un arădean să le ia banii la toți

Arsenie Boca a ajuns să fie „comercializat” ilegal, întrucât există o marcă înregistrată asupra numelui și imaginii, iar singurul deținător al drepturilor de autor pe teritoriul României este un arădean.

Numele lui este Daniel Gheorghe, are 24 de ani și e instructor de aikido (arte marțiale). El a contactat anul trecut compania britanică Additional Woldwide Care Service LTD, care a înregistrat marca „Părintele Arsenie Boca” la Oficiul European de Proprietate Intelectuală, pentru a obține licență pentru utilizarea mărcii pe teritoriul României.

Daniel Gheorghe este singurul deținător legal al drepturilor de autor pentru imaginea călugărului, pe teritoriul românesc. Cu toate acestea, se comercializează mii de obiecte cu imaginea preasfințitului. În consecință, Daniel Gheorghe a început să ia măsuri pentru a opri vânzarea acestor produse.

Marca Arsenie Boca, în comerț

”În acest moment, deţinătoarea mărcii este compania englezească Additional Woldwide Care Service LTD, iar pe teritoriul României sunt singurul licenţiat. De mai mult de jumătate de an avem discuţii cu producătorii obiectelor de cult care au imprimată imaginea lui Arsenie Boca, dar nu s-au finalizat cu niciun rezultat. Se vând în continuare ilegal, ceea ce însemană contrabandă. Împreună cu avocatul care reprezintă firma mea, vom face demersuri împotriva acestor societăţi. Până acum am transmis înştiinţări la sute de firme”, a declarat Daniel Gheorghe, pentru news.ro.

A somat chiar și Mănăstirea Prislop, unde e înmormântat trupul lui Arsenie Boca. Dar știm cu toții că majoritatea bisericilor și mănăstirilor din România practică un comerț ce contravine nu doar principiilor creștine, ci și celor legale.

”Evident, vom merge din nou la Mănăstirea Prislop, să vedem dacă în continuare se comercializează produse cu Arsenie Boca. Şi Biserica are nevoie de licenţă din partea noastră, dacă vinde astfel de produse. Toţi cei care vând fără acordul meu comit infracţiunea de contrabandă”.

În alte cazuri, inițiativa lui Daniel a fost ignorată, cum e cazului unui magazin de obiecte de cult religios din Arad: ”Atât proprietarilor magazinului din Arad la care am mers cu Poliţia, cât şi altor comercianţi, le-am pus în vedere de nenumărate ori că trebuie să obţină licenţă. Am primit telefoane, mi-au pus întrebări, s-au informat, dar nu au evoluat lucrurile”.

Și Patriarhia Română se face că plouă când vine vorba de folosirea imaginii lui Arsenie Boca, deși reprezentanții BOR știu că e ilegal. Dar nici Daniel Gheorghe nu a luat legătura cu reprezentanții Patriarhiei. ”Încă de acum o lună, Patriarhia a primit o înştiinţare de la acest individ că şi-a înregistrat drepturile în Spania şi Patriarhia a făcut demersuri ca acest om să renunţe, că aşa ceva nu se face şi vor apela mai departe în instanţă, dar spera să nu fie cazul.” – spune Vasile Bănescu, purtător de cuvânt Patriarhia Română.

Pe 9 mai, la solicitarea lui Daniel, polițiștii au făcut o inspecție într-un magazin din centrul Aradului și a confiscat zeci de obiecte de cult religios care aveau imaginea lui Arsenie Boca. A fost prezentată, desigur, dovada că firma arădeanului e singura avizată să comercializeze produse având chipul lui Arsenie Boca.

Conform sursei citate, poliţiştii efectuează în continuare cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”.

Cum a ajuns Arsenie Boca marcă înregistrată

Daniel Gheorghe susține că a obținut gratuit licența de la compania britanică Additional Worldwide Care Service LTD, al cărei reprezentant ar fi cetățeanul maghiar Andor Şandor, care încă de acum câteva luni le solicita comercianţilor să intre în posesia unei licenţe, potrivit Adevărul.ro.

„Pentru a intra în legalitate, aveţi posibilitatea să luaţi licenţă din partea deţinătorului mărcii înregistrate, prin încheierea unui contract şi achiziţia unor holograme care urmează să fie aplicate pe toate produsele (…) În caz contrar, vom formula în justiţie atât acţiuni civile, cât şi penale, pentru ocrotirea dreptului nostru legitim”, se arăta în notificările trimise comercianţilor.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM) s-a conformat, evident, deciziei Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), aplicabile pe tot teritoriul Uniunii Europene.