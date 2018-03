Apple se face de râs cu un bug de iOS în cea mai nouă reclamă

În urmă cu câteva zile, cei de la Apple au publicat cea mai nouă reclamă pentru iPhone X și este mai interesantă decât ai crede.

iOS 11 a venit la pachet cu o serie stufoasă de buguri. Multe dintre ele sunt discrete, altele implică vulnerabilități grave de securitate, iar altele te frustrează teribil. Indiferent care sunt respectivele probleme, nu te-ai aștepta să fie imortalizate într-o reclamă la iPhone. Din păcate, asta s-a întâmplat în clipul de mai jos intitulat iPhone X- Unlock – Apple.

Din multe puncte de vedere, clipul este unul foarte bine făcut, iar conceptul reprezentat este interesant și original. Întreaga reclamă pleacă de la o idee inspirată de Face ID, autentificare facială introdusă odată cu iPhone X. Cum ar fi dacă o simplă privire este suficientă pentru a deschide toate ușile, lăcătele și seifurile pe care le întâmpini pe parcursul zilei?

Din păcate, un bug de interfață prezent în ultima secvență din clip s-ar putea să-i mai taie din farmec. Problema respectivă este una ușor de ignorat, iar dacă nu ești foarte atent, s-ar putea să-ți scape. În același timp, nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată și are mari șanse să devină o pată neagră pe CV-ul companiei.

După cum a detaliat Benjamin Mayo pe Twitter, problema este dată de un decalaj între momentul în care apare un mesaj pe ecran și momentul în care apare cadranul de culoare gri în care ar fi trebuit să fie încadrat respectivul mesaj. După cum se poate vedea și în captura de mai sus, pentru un moment, textul SMS-ului primit este suprapus pe poza de fundal, în loc să fie în bula de mesaj. Situația este cu atât mai penibilă, cu cât redactorul 9to5Mac a raportat același bug în urmă cu câteva luni la Apple, dar se pare că nu s-a aflat foarte sus pe lista priorităților.

OMG Apple’s latest iPhone X ad includes a shot of the bugged notification bubbles (see thread for explanation)

Yes, I did file a radar on this months ago. I think it got closed as dupe. I’m way more concerned that this was signed off for the commercial. pic.twitter.com/4VnuplkQTf

— Benjamin Mayo (@bzamayo) March 16, 2018