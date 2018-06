Boala letală pentru bărbați de care suferă și Rică Răducanu

Rică Răducanu suferă de apnee, o boală gravă care poate duce la moarte subită. Boala e întâlnită mai frecvent la bărbați, iar principalul simptom este sforăitul.

Studiile arată că apneea afectează un sfert din bărbați și ai cu atât un motiv de îngrijorare dacă ți s-a spus că sforăi atunci când dormi. Nu se menționează o anumită vârstă la care se instalează acest sindrom, deci poate fi întâlnit și la tineri. Cert este că apneea e puternic influențată de obezitate.

Rică Răducanu, diagnosticat cu o boală care-l poate ucide în somn

Rică Răducanu, fostul portar al Rapidului, a fost și el diagnosticat cu această boală. Fostul sportiv este acum nevoit să doarmă de fiecare dată cu o mască specială, conectată la un aparat, care e singurul „leac” pentru apnee.

Într-un reportaj realizat de Digi24, Rică Răducanu este de părere că loviturile repetate pe care le-a primit în tinerețe la nas, l-au afectat, iar efectele le resimte abia acum.

„Eu, din cauza loviturilor – noroc că am nasul ăsta mare – uite dantură, când am făcut plonjoane, mulți mi-au dat cu piciorul în nas, mi-au rupt toată partea asta, nu respir deloc pe aici, apoi am umblat eu cu gâtul, cu lovituri pe aici, cap, peste tot și mi-a zis că trebuie să vin, că s-ar putea să mor în somn”, spune fostul portar al Rapidului.

Rică Răducanu e mereu glumeț și optimist, după cum îl știm, dar boala de care suferă e mai periculoasă decât pare pentru că te poate ucide în somn.

Sindromul de apnee în somn apare din cauza mușchilor gâtului care își pierd tonicitatea peste noapte și blochează deschiderea cailor respiratorii. Astfel, apar pauzele în respirație.

„Când apar aceste pauze de respirație, intervine creierul care spune: nu mai respiri, trezește-te! Și pacienții au o micro-trezire, noi așa o numim, o trezire de câteva secunde pe care pacientul nu o percepe, dar care îi fragmentează somnul, nu îl lasă să ajungă în stadiile profunde, deci nu se va trezi odihnit, își va petrece 7-8 ore în pat, dar somnul nu va avea eficiența și calitatea care sunt de dorit”, Oana Deleanu, medic primar pneumolog, specializată în somnologie.

Simptomele apneei și de ce ar trebui să te îngrijorezi dacă le ai

Pe lista simptomelor acestei boli se numără sforăitul puternic și neregulat, dureri de cap dimineața, somnolență în timpul zilei, scăderea puterii de concentrare și tulburări de memorie.

Obezitatea nu este principalul factor de risc, dar s-a observat că 60% dintre persoanele afectate de apnee sunt supraponderale, deci sindromul este puternic influențat de creșterea în greutate cu peste 10% peste limita normală. O circumferinţă a gâtului peste 44 cm la bărbaţă şi peste 37 cm la femei creşte riscul de apariţie a sindromului de apnee în somn.

Printre factorii de risc se mai numără şi cei genetici, precum fumatul, consumul de alcool sau de medicamente sedative, bolile endocrine precum hipotiroidismul, sindromul ovarelor polichistice.

Efectele sunt simplu de observat: lipsa de concentrare, iritabilitatea, problemele cu memoria și chiar anxietatea.

„La unele persoane, apare somnolență diurnă, ațipesc în locuri publice, ațipesc la volan, poate alții nu ajung atât de rău, să ațipească la volan, însă vigilența este redusă. Orice persoană care nu a dormit bine în noaptea de dinainte, a doua zi este mai tulbure la minte și atunci este foarte important să apeși când trebuie pe frână, să nu ratezi nicio fracțiune de secundă să tragi de volan într-o parte sau în cealaltă, ori dacă ei sunt foarte obosiți, nedormiți, amețiți, e foarte simplu să intervină orice, să se ajungă la un accident rutier sau inclusiv la accident industrial”, spune medicul Oana Deleanu.

Cum poate fi tratată apneea

Apneea nu se tratează ca o boală obișnuită, cu pastile, injecții sau operații. Singurul remediu, spun specialiștii, este o mască specială, conectată la un aparat care monitorizează somnul pacientului și îl ajută să respire corect.

„Deschid practic căile aeriene, deci acționează mecanic, obstacolul e la nivelul gâtului, vine aerul cu presiune din aparat și menține căile respiratorii deschise”.

În plus, masca trebuie purtată în fiecare noapte, iar în cazurile grave, masca trebuie purtată pentru tot restul vieții.

Tratamentul de apnee nu este decontat de stat. Pacienții sunt nevoiți fie să cumpere aparatul și masca, fie să le închirieze. Prețul unei măști este între 50 şi 250 de euro, iar al unui aparat 600 și 2.500 euro. Dacă aparatul este închiriat, pacientul plătește între 100 și 250 lei/lună.

Consilierea psihologică e parte integrantă a tratamentului, pentru că mulți pacienți nu se simt confortabil să doarmă cu o macă pe față. Apare anxietatea, îngrijorarea. În alte țări, există psihologi în clinicile de somnologie, În România, doar în sistemul medical privat există această facilitate.

Netratată, această boală duce în timp la hipertensiune, diabet, accident vascular cerebral sau chiar moarte subită, în timpul somnului.