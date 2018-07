Aplicația românească prin care tinerii bolnavi de cancer pot fi ajutați

Poate că tratamentul pentru cancer încă nu e disponibil, dar ajutorul poate veni și în alte forme. Asta vrea să facă o aplicație românească.

Pe lângă simptomele și chinul prin care persoanele bolnave de cancer trec, acestea sunt supuse și unei alte probe dificile – cea psihologică. Din fericire, parcursul acestora va fi unul poate mai ușor, datorită unei aplicații menite să-i ajute pe bolnavii de cancer din România.

Aplicația VIA este unică și a fost lansată de Asociația Little People. Acesta e un ONG care le dă o mână de ajutor bolnavilor de cancer din România și Republica Moldova. Aplicația are rolul de a conecta pacienții și de a-i ajuta să treacă peste perioada izolării.

De obicei, ONG-ul lucrează cu minori, iar aplicația i-a ajutat să acopere și segmentul adulților cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani. Astfel, adulții diagnosticați cu cancer pot intra mult mai ușor în contact cu alți tineri care au trecut prin aceleași experiențe. De asemenea, aplicația speră să îi ajute pe aceștia să se integreze mai ușor în societate.

În ceea ce privește interfața aplicației, aceasta este foarte ușor de folosit. Pacienții trebuie să-și facă un profil unde menționează diagnosticul, vârsta, orașul și interesele. Pe lângă faptul că persoanele pot interacționa cu cine vor, VIA le dă și oportunitatea să participe la diverse evenimente.

O poți descărca pentru Android sau iPhone.

Delia Coldea, manager regional al Asociației Little People a declarat pentru VICE România că țara noastră are prea puține grupuri de ajutorare pentru oamenii cu cancer.

„Foarte mulți cred că boala este contagioasă, iar bolnavii de cancer sunt marginalizați și discriminați în școală, societate și la locurile de muncă”, a declarat aceasta. Din aceste motive și pentru că sistemul nu face multe pentru bolnavii de cancer, Asociația Little People a decis să dezvolte această aplicație unică la noi în țară.

Una dintre beneficiari este Diana, o fată de 20 de ani care a învins cancerul. Ea a povestit în articolul citat experiența ei cu aplicația. Ea susține că totul începe ca o conversație. „Dacă persoana respectivă te lasă să îi adresezi întrebări mai sensibile, discuția avansează”, a spus Diana.

„În general, oamenii sunt interesați de efectele pe termen lung ale tratamentului, cum ar fi fertilitatea, recidiva sau alte aspecte. Pe mine mă interesează foarte mult să aflu cum s-a reintegrat persoana respectivă după ce a terminat tratamentul. Știu că mulți au avut problema asta. Unora le-a fost mai greu la școală. A fost greu să-și găsească job, pentru că oamenii au prejudecăți. Oamenii nu sunt informați pentru că deocamdată cancerul e un subiect tabu”, a completat aceasta.