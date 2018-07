Armele printate 3D tocmai au devenit, într-un fel, legale

America are o problemă cu armele de foc, una care nu va fi rezolvată prea curând. Așa că au zis să o dubleze. Recent, activiștii care susțin drepturile fiecărui cetățean de a poseda un pistol au ajuns la o înțelegere cu guvernul și au primit permisiunea de a posta online pistoale ce pot fi printate 3D de oricine.

Vestea încheie o bătălie legală întinsă pe mai mulți ani. În 2013, el a postat pe internet planurile sale cu privire la un pistol manual printabil 3D, numit „The Liberator”. Pistolul era făcut în întregime din același plastic cu care sunt construite cărămizile Lego.

The US State Department l-a rugat pe Wilson și grupul său non-profit, Defense Distributed, să scoată planurile de pe internet, pentru că acestea ar putea viola codurile International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Autoritățile se temeau ca cineva din altă țară să nu downloadeze schemele și să își construiască propriul pistol.

Wilson s-a supus presiunilor, dar a subliniat că fișierele postate de el au fost cu siguranță downloadate de un milion de ori. Bărbatul a dat în judecată guvernul în 2015. S-a ajuns, într-un final, la o înțelegere. Astfel, Wilson și grupul său pot distribui planuri, fișiere și desene 3D în orice formă, iar acestea sunt scutite de restricțiile de export. Mai mult, guvernul i-a oferit lui Wilson 40.000 de dolari, pentru taxele legale.

Avocații lui Wilson nu credeau că guvernul îi va lăsa să câștige. „Am cerut Luna și ne-am gândit că guvernul va refuza, dar nu voiau să meargă la proces”, a explicat Alan M. Gottlieb, unul din avocați. „Guvernul s-a luptat cu noi până la capăt, iar apoi, de nicăieri, și-au strâns cortul”.

Problema este că aceste pistoale printabile 3D sunt chiar mai greu de urmărit, neavând vreun cod – tocmai de aia li se spune și pistoale fantomă. Ele pot oferi teroriștilor o modalitate chiar mai ușoară decât înainte de a procura arme. Singura sursă de liniște ar putea veni din faptul că printarea pistoalelor ar fi mult prea scumpă – chiar și așa însă, riscul nu dispare.