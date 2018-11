Samsung, Amazon, Google și alții: companiile care bagă bani în cercetare

PWC a publicat un nou clasament menit să evidențieze sumele astronomice pe care le investesc marile companii în cercetare și dezvoltare. Este interesant să vezi unde se situează Amazon, Google, Samsung sau Apple.

Deși este ușor să judeci faptul că un smartphone Apple sau Samsung este semnificativ mai scump decât totalul componentelor hardware din interior, motivul este de fiecare dată același. Ține de investițiile semnificative făcute în procesul de cercetare și dezvoltare al respectivelor produse.

Cu alte cuvinte, Apple nu merge la Foxconn cu o schemă pe hărtie pentru realizarea celui mai nou iPhone. În schimb, se petrec câțiva ani înainte pentru realizarea de prototipuri pentru o varietate foarte mare de componente. Se fac numeroase experimente legate de materialele ce urmează să fie folosite și nu numai. Deși este ușor să ignori astfel de particularități, Price, Waterhouse, Cooper îți arată în tabelul de mai jos că este vorba de investiții anuale incredibil de generoase.

Tabelul de mai jos surprinde ultimul an fiscal care s-a încheiat pe 30 iunie 2018. Amazon, Alphabet (compania părinte a Google), Samsung și Intel sunt toate în patru în top cinci, deși clasamentul nu a fost menit în nicio secundă să se limiteze doar la piața de tech. Ca referință, Volkswagen se află pe poziția a treia cu 15,8 miliarde de dolari cheltuiți în 2018 pe cercetare și dezvoltare.

Amazon se află pe prima poziție în topul investițiilor în cercetare și dezvoltare, pentru al doilea an consecutiv. Suma investită pe parcursul a 12 luni a fost de 22,6 miliarde de dolari, în creștere cu 40% față de situația de acum un an. Valoarea respectivă reprezintă 12,7% din încasările celui mai mare retailer online pe ultimul an.

Deși Apple se laudă deseori că revoluționează în fiecare an ce înseamnă gadgeturi, a investit doar 5,1% din încasările pe ultimul an în cercetare, pentru un total de 11,6 miliarde de dolari. La final, companiile publice din top 1000 au cheltuit 782 de miliarde de dolari în 2018 pe cercetare și dezvoltare, o creștere de aproximativ 11,4% față de 2017. În mod surprinzător însă, cele mai mare cheltuieli s-au făcut în domeniul sănătății, nu al tehnologiei.