Algoritmul Facebook a adus conspirații pe prima pagină, la fel ca înainte

Un accident desfășurat în urmă cu aproximativ două zile în SUA s-a reflectat în promovarea de conspirații pe Facebook, în locul unor știri sau informații utile, adevărate.

Cei de la Facebook au introdus schimbări radicale în algoritmii responsabili de informațiile pe care le vezi în News Feed. Volumul postărilor de la publicații sau pagini publice a scăzut, la fel și numărul de virale care ți se perindă prin fața ochilor. Asta nu înseamnă însă că problemele majore întâmpinate de cea mai mare rețea de socializare s-au remediat la vreun nivel. În continuare, știrile false continuă să se simtă confortabil pe Facebook, la fel ca întotdeauna.

Miercuri, un tren ce transporta republicani din senatul Statelor Unite a intrat într-un camion care trecea neregulamentar pe șine. Tragedia s-a reflectat într-un deces și o persoană rănită. Deși foarte tragic, cazul a fost un accident, dar dacă ai fi petrecut un pic de timp pe Facebook după aceea, ai fi fost de o cu totul altă părere.

Spre dezamăgirea celor care sperau ca informațiile pe care le găsesc pe Facebook să fie unele utile, secțiunile Trending New și People Are Saying (Ce zice lumea) au fost dominate de teorii ale conspirației. Conform unor știri false, Hilary Clinton a fost responsabilă de eveniment, ordonând coliziunea. Cei de la Daily Beast au fost primii care au sesizat modul fantastic în care a fost raportat evenimentul pe cea mai mare rețea de socializare.

Un purtător de cuvânt al Facebook a confirmat pentru Engadget problema și, fără să surprindă pe nimeni, a promis că se lucrează la remedierea ei. ”Genul de postări care s-au văzut ieri reprezintă o experiență neplăcută și lucrăm pentru a repara produsul”. Ca referință, au trecut deja câțiva ani de când ne confruntăm cu situații similare, iar promisiunea unei eventuale soluții a rămas neschimbată, fără ca un mecanism să remedieze efectiv problema.