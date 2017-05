Zombie Chronicles va fi cel mai noul DLC pentru Call of Duty: Black Ops 3

În urmă cu câteva zile detaliam posibilitatea unui nou joc video intitulat Zombie Chronicles din universul Call of Duty. Se pare că va fi doar un DLC.

Activision, prin intermediul a două studiouri mari de producție, Treyarch și Infinity Ward lucrează simultan la mai multe jocuri Call of Duty. Cu o medie de aproximativ doi ani de dezvoltare pentru un joc, efortul semnificativ este necesar pentru lansarea anuală a unui nou CoD. Din acest motiv, informații despre viitoare posibile jocuri Call of Duty ajung deseori online, dar este dificil să-ți dai seama dacă vorbim de jocuri complet noi sau doar de un DLC pentru titlul lansat în urmă cu câteva luni. Acesta a fost și destinul Zombie Chronicle, un titlu care s-a dovedit între timp că de fapt este un DLC pentru Call of Duty Black Ops 3.

Lansarea DLC-ului a fost confirmată în mod oficial și acum știm exact care va fi volumul de conținut suplimentar inclus. Partea bună este că în Zombie Chronicles vor fi incluse 8 hărți noi pentru multiplayer, în loc de 5 cum s-a întâmplat în cazul DLC-urilor anterioare. Din păcate, s-ar putea să recunoașteți hărțile din jocurile anterioare Call of Duty.

Deși veți ajunge să plătiți mai puțini bani pentru mai mult conținut suplimentar, cel mai probabil vă veți fi jucat deja hărțile modernizate. Trecând însă peste detaliile de fond, hărțile sunt următoarele, din Call of Duty: World At War va fi vorba de Shi No Numa, Verruckt și Nacht Der Untoten. Din Call of Duty: Black Ops vor fi include Kino Der Toten, Ascension, Shangri-La și Moon. Atașată DLC-ului va mai fi o ediție modificată pentru zombi a Origins din Call of Duty: Black Ops 2.

Cel mai nou DLC pentru Call of Duty Black Ops II – Zombie Chronicles se va lansa pentru PlayStation 4, Xbox One și PC pe data de 16 mai. Prețul pentru el nu a fost momentan comunicat, dar cel mai probabil va fi 15 dolari, la fel ca cele din trecut.