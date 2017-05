Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles ar putea fi un nou titlu din serie

Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles ar putea fi cel de-al doilea titlu pregătit de Activision, alături de jocul care ne va retrimite în cel de-al Doilea Război Mondial.

Titlul jocului mă duce cu gândul la toate aplicațiile din Play Store care înghesuie tot felul de cuvinte în titlu după un model popular precum Clash of Clans, însă pare a fi o realitate.

Astfel, Call of Duty: WWII ar putea să nu fie singurul joc din seria CoD pe care să îl așteptăm în viitorul apropiat. Comisia de rating ESRB a publicat o listare pentru un joc numit Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles. Listarea a fost ștearsă la scurt timp după apariție, dar a rămas suficient încât să fie descoperită. Astfel, jocul ar urma să fie disponibil pentru PC, PS4 și Xbox One.

Aceasta nu este prima dată când apar informații cu privire la existența unui joc cu titlul Zombies Chronicles. O serie de retaileri din Polonia și din Mexic au publicat detalii cu privire la existența jocului. Acesta ar urma să aibă opt hărți cu zombi din jocurile Black Ops anterioare, iar fiecare dintre acestea va fi remasterizată pentru BO3.

Treyarch pare să aibă un anunț de făcut mâine, 4 mai, și ar putea dezvălui acest titlu, însă nu putem confirma acest lucru. Cei de la gamespot.com au încercat să ia legătura cu Activision pentru mai multe detalii, însă nu au primit nicio informație până la momentul scrierii acestei știri.

Rămâne de văzut când va fi anunțat acest joc, dar și când va fi lansat, deoarece este puțin probabil să fie lansat în apropierea titlului WWII.