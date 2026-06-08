Cele mai rapide telefoane Android ale momentului, pe 2026, până acum, conform AnTuTu
Piața smartphone-urilor Android premium continuă să împingă limitele performanței, iar cele mai recente rezultate publicate de AnTuTu arată cât de strânsă a devenit competiția dintre producătorii de telefoane și dezvoltatorii de procesoare mobile.
Clasamentul aferent lunii mai 2026 evidențiază dominația dispozitivelor echipate cu cele mai noi platforme hardware, diferențele dintre primele poziții fiind relativ reduse raportat la scorurile uriașe obținute în testele sintetice.
AnTuTu realizează acest top pe baza rezultatelor colectate de la peste o mie de unități din fiecare model analizat, calculând apoi un scor mediu care reflectă performanța generală a dispozitivelor.
ZTE și Vivo domină clasamentul celor mai puternice smartphone-uri
Liderul lunii mai este ZTE RedMagic 11S Pro+, model care a depășit pragul impresionant de 4,17 milioane de puncte în benchmark-ul AnTuTu. Telefonul dedicat segmentului de gaming reușește astfel să ocupe prima poziție într-o competiție în care fiecare procent de performanță contează.
Locul secund este ocupat de Vivo iQOO 15 Ultra, în timp ce podiumul este completat de Vivo X300 Ultra. De altfel, Vivo este unul dintre marii câștigători ai clasamentului, compania având nu mai puțin de patru modele în top 10.
Topul complet pentru luna mai 2026 arată astfel:
- ZTE RedMagic 11S Pro+
- Vivo iQOO 15 Ultra
- Vivo X300 Ultra
- Vivo iQOO 15
- ZTE RedMagic 11 Pro+
- Realme GT 8 Pro
- Oppo Find X9 Ultra
- Honor WIN
- Vivo iQOO 15T
- Honor Magic 8 Pro
Prezența numeroaselor modele Vivo și iQOO confirmă strategia agresivă a producătorului chinez în segmentul telefoanelor orientate spre performanță maximă, în timp ce seria RedMagic continuă să fie una dintre referințele pieței de gaming.
Qualcomm câștigă duelul cu MediaTek în segmentul premium
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale clasamentului este dominația aproape totală a procesoarelor Qualcomm. Din cele zece telefoane aflate în top, nouă utilizează platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, în timp ce un singur model este echipat cu procesorul rival MediaTek Dimensity 9500.
Situația este cu atât mai interesantă cu cât diferențele de performanță dintre cele două familii de procesoare s-au redus considerabil în ultimii ani. MediaTek a reușit să devină un competitor redutabil în zona premium, însă producătorii de smartphone-uri continuă să acorde o încredere mai mare soluțiilor dezvoltate de Qualcomm pentru modelele lor de vârf.
Performanțele actuale arată și cât de mult au evoluat telefoanele flagship. Cu doar câțiva ani în urmă, depășirea pragului de două milioane de puncte în AnTuTu era considerată o realizare impresionantă. Astăzi, liderul clasamentului a trecut de patru milioane de puncte, demonstrând ritmul accelerat în care evoluează puterea de procesare a dispozitivelor mobile.
Desigur, benchmark-urile sintetice nu reflectă întotdeauna experiența reală de utilizare. Factori precum optimizarea software, autonomia bateriei, răcirea internă sau performanța camerei foto pot influența semnificativ alegerea unui smartphone. Cu toate acestea, clasamentele AnTuTu rămân unul dintre cele mai urmărite repere pentru utilizatorii interesați de performanța brută a telefoanelor Android.