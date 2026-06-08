Cele mai rapide telefoane Android ale momentului, pe 2026, până acum, conform AnTuTu

AnTuTu realizează acest top pe baza rezultatelor colectate de la peste o mie de unități din fiecare model analizat, calculând apoi un scor mediu care reflectă performanța generală a dispozitivelor.

ZTE și Vivo domină clasamentul celor mai puternice smartphone-uri

Liderul lunii mai este ZTE RedMagic 11S Pro+, model care a depășit pragul impresionant de 4,17 milioane de puncte în benchmark-ul AnTuTu. Telefonul dedicat segmentului de gaming reușește astfel să ocupe prima poziție într-o competiție în care fiecare procent de performanță contează.

Locul secund este ocupat de Vivo iQOO 15 Ultra, în timp ce podiumul este completat de Vivo X300 Ultra. De altfel, Vivo este unul dintre marii câștigători ai clasamentului, compania având nu mai puțin de patru modele în top 10.

Topul complet pentru luna mai 2026 arată astfel:

ZTE RedMagic 11S Pro+ Vivo iQOO 15 Ultra Vivo X300 Ultra Vivo iQOO 15 ZTE RedMagic 11 Pro+ Realme GT 8 Pro Oppo Find X9 Ultra Honor WIN Vivo iQOO 15T Honor Magic 8 Pro

Prezența numeroaselor modele Vivo și iQOO confirmă strategia agresivă a producătorului chinez în segmentul telefoanelor orientate spre performanță maximă, în timp ce seria RedMagic continuă să fie una dintre referințele pieței de gaming.

Qualcomm câștigă duelul cu MediaTek în segmentul premium

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale clasamentului este dominația aproape totală a procesoarelor Qualcomm. Din cele zece telefoane aflate în top, nouă utilizează platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, în timp ce un singur model este echipat cu procesorul rival MediaTek Dimensity 9500.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât diferențele de performanță dintre cele două familii de procesoare s-au redus considerabil în ultimii ani. MediaTek a reușit să devină un competitor redutabil în zona premium, însă producătorii de smartphone-uri continuă să acorde o încredere mai mare soluțiilor dezvoltate de Qualcomm pentru modelele lor de vârf.