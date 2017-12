Ziua națională a României este sărbătorită și de Google cu un doodle special. E un covor țesut, așa cum ai putea vedea în casele de la țară sau, dacă n-ai ocazia, la muzeu.

Ziua națională a României este sărbătorită pe 1 decembrie. Țara, cu granițele de acum și cu teritoriile care o compun, există ca atare din 1918. Totuși, ziua națională n-a fost mereu sărbătorită în prima zi din decembrie.

Între 1866 și 1947, data pentru ziua națională a fost fixată pe 10 mai la care unii nostalgici încă se mai uită, pentru că e legată de monarhie. Apoi, ziua națională a fost fixată pe 23 august între anii 1948 și 1989, iar data e legată de regimul comunist. Din 31 iulie 1991, 1 decembrie a devenit ziua națională.

Fostul președinte Ion Iliescu a promulgat legea care prevedea că ziua de 1 decembrie să fie declarată ziua națională și sărbătoare publică, iar în Constituția României mențiunea apărut în 1991, articolul 12, alineatul 2.

Acum, Google și-a schimbat prima pagină cu un doodle dedicat României pentru ziua națională. Nu este însă primul logo creat de Google pentru ziua națională. În 2009, litera L a fost înlocuită cu drapelul României, în 2010 a fost inclusă și harta țării, în 2011 a fost inclusă o horă în doodle, iar 2015 a fost marcat prin Coloana Infinitului a lui Brâncuși. În 2016, ziua națională a fost sărbătorită cu o poartă din lemn, clasică pentru Maramureș.

Ziua națională e sărbătorită în București și alte orașe cu o paradă militară

Ziua națională va fi marcată în București de cea mai mare paradă militară. Vor fi aproximativ 3.500 de militari şi specialişti din MApN, MAI şi SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, dintre care circa 50 de aeronave. Vor fi prezenți militari din mai multe ţări aliate sau partenere la parada militară de ziua naţională a României.

Parada militară organizată pentru ziua națională va începe la ora 11 şi se va desfăşura în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti. Plecarea militarilor va fi din zona Casa Presei spre Piața Victoriei. Cât despre militarii străini, vor fi 300 de invitați de ziua națională din țări ca Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Moldova, Slovacia, America, Turcia şi Ucraina.

De ziua națională, la parada militară, vor fi prezenți atât Președintele Klaus Iohannis, cât și premierul Mihai Tudose. Această manifestație de ziua națională va începe cu intonarea imnului României. În semn de salut, bateria de artilerie a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va executa 21 de salve de tun.

Ziua națională va fi și la TV. Ce poți urmări

Parada militară pentru ziua națională va fi difuzată la posturile de știri, dar și la TVR, Pro TV și Antena 1. Mai mult, Digi24 a programat în seara de 1 decembrie un film românesc, “Ultima noapte de dragoste”, iar toată ziua Pro TV își sărbătorește cei 22 de ani de existență. Kanal D sărbătorește ziua națională prin vestimentație. Toți principalii prezentatori vor purta haine tematice. În plus, TVR 1 are o serie de emisiuni sub genericul #EuSuntRomânia, în timp ce la TVR 2 va fi o emisiune specială “Câștigă România” cu Virgil Ianțu. Scopul este unul umanitar, iar invitați vor fi sportivi ca Ciprian Marica, Laura Badea, Camelia Potec.

Cât despre partidul aflat la guvernare, PSD aduce în București simpatizanți. Vor fi de ziua națională 30 de autocare, care vor staționa în zona complexului C din Romexpo. Totul începe la ora 7 și se termină la 18, iar motivul ar fi prezența oamenilor la paradă, după cum informează HotNews.