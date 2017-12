Suntem cu un pas mai aproape de a avea din nou avioane supersonice comerciale, mulțumită unui parteneriat între Boom Supersonic și Japan Airlines.

Cei de la Japan Airlines au investit 10 milioane de dolari în compania Boom Supersonic. Scopul final este învierea zborurilor supersonice. Pentru contribuția lor generoasă, cei de la Japan Airlines vor putea plasa o precomandă de 20 de modele ale noului avion supersonic. „Prin acest parteneriat sperăm să contribuim la viitorul zborului supersonic, cu intenția de oferi mai mult timp prețioșilor noștri pasageri și subliniind siguranța zborului”, a spus Yoshiharu Ueki, președintele companiei aeriene.

Ultima dată când am avut avioane supersonice a fost acum 14 ani. Pe atunci, British Airways și Air France au avut ultimele zboruri Concorde. Nicio altă companie aeriană comercială nu a mai avut zboruri supersonice de atunci. Dacă în prezent un zbor de la Londra la New York durează în jur de șapte ore, pe atunci dura doar 3,5 ore. Moartea zborurilor supersonice a avut mai multe motive, despre care am vorbit în detaliu aici. Făptașii principali au fost costurile imense de întreținere și accidentul fatal al zborului Air France 4590 din Paris.

Blake Scholl, fondatorul și directorul general Boom Supersonic, a spus că lucrează cu Japan Airlines de mai bine de un an. Împreună vor să creeze un avion supersonic mai bun atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al comfortului pasagerilor. Proiectul este susținut și de fondatorul Virgin Group, Richard Branson, care a fost de acord să cumpere primele 10 avioane atunci când vor fi gata. Branson a spus că Virgin Galactic, compania sa de zboruri, va asista la testele de zbor.

Boom Supersonic plănuiește să aibă primul zbor supersonic în 2023. Ei speră ca oamenii să nu fie nevoiți să dea mai mult pe un bilet decât dau cei de la clasa business în prezent. „Vorbim de primul avion supersonic cu care oamenii își permit să zboare”, a spus Scholl pentru Wired UK. „Nu e science fiction. Chiar facem asta. Vei putea zbura de la New York la Londra în trei ore și jumătate pentru 5.000 de dolari”.

În 2018, Boom Supersonic va lansa un avion prototip, XB-1 Supersonic Demonstrator. Poreclit „Baby Boom”, va avea o treime din mărimea avionului comercial. Va zbura la viteze de 2.100 kmph.