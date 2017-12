YouTube devine mult mai util pentru posesorii de iPhone

Dacă petreci foarte mult timp pe YouTube, cea mai nouă actualizare anunțată de compania americană te-ar putea încânta enorm.

Într-o lume ideală, tot conținutul video care ajunge pe internet ar respecta o matriță, ar utiliza același raport de aspect și ar avea o rezoluție similară. Din păcate, nu prea se întâmplă acest lucru, iar până de curând, cei de la YouTube nu făceau o treabă foarte bună în a facilita interacțiunea cu majoritatea tipurilor de filme din online. O actualizare anunțată printr-o postare pe YouTube va remedia situația în următoarele zile.

După cum se poate vedea în clipul de mai jos, videourile verticale se vor vedea exact așa cum au fost imortalizate. În loc să le vezi cu o margine neagră de dimensiuni absurde pe lateriale, te vei putea bucura de ele pe întregul ecran, fără să mai fie rotite automat fără nici un sens, mai ales pe dispozitivele cu un raport de aspect de 18:9 ca iPhone X.

Întreaga zonă de redare din aplicația YouTube va fi capabilă să se adapteze la dimensiunea și forma clipului video. Echipa YouTube a făcut anunțul pentru această actualizare pe Twitter cu textul „Adio bare negre”. În contextul în care avem ecrane din ce în ce mai mari la telefoane, problema ce va fi remediată în iminenta versiune de YouTube era una foarte arzătoare pentru utilizatori. Practic, nu puteai să profiți de întreaga suprafață de vizionare, indiferent la ce artificii încercai să apelezi.

Din păcate, la momentul redactării acestui material, noua versiune de YouTube pentru iPhone nu a fost încă publicată în AppStore. Având însă în vedere că a fost făcut anunțul, nu ar trebui să dureze mai mult de câteva zile.

