YouTube a instigat la abuzuri contra copiilor. Cum a răspuns serviciul

YouTube a început să învestigheze setările opțiunii de autofill după ce mai multe sugestii legate de abuzul copiilor au apărut pe site.

Utilizatorii YouTube au observat că atunci când scriau în căsuța de căutare termenii „how to have” (cum să ai), site-ul le sugera să continue cu variații ale frazei „sex with your kids” (sex cu copiii tăi). Termenul „sex” a apărut cu asterisc în căutări. Din fericire, niciuna din căutările legate de termenii „how to have” nu a arătat videoclipuri cu copii abuzați.

Incidentul a venit la puțin timp după ce gigantul de streaming video a fost acuzat că îi păcălește pe copii să se uite la clipuri violente. Între timp, Adidas, HP, Mars, Lidl și nu numai vor renunța să mai afișeze reclame pe YouTube. Anunțul vine după ce BuzzFeed și Times și-au dat seama că propriile reclame erau atașate unor clipuri în care erau exploatați copii sau unor clipuri aparent nevinovate încărcate cu comentarii de la pedofili.

„Echipele noastre au fost alertate cu privire la rezultatul profund deranjant al autocompletării și am lucrat pentru a-l elimina cât mai repede din momentul în care am fost anunțați”, a spus o purtătoare de cuvânt YouTube. „Investigăm problema pentru a afla ce a fost în sfatele autocompletării.”

Există bănuieli că termenii de căutare au avut drept scop să facă site-ul de râs. Un reportaj Buzzfeed a sugerat că, dacă luăm în considerare că algoritmii de căutare ai YouTube sunt bazați pe popularitate, s-ar putea ca un grup să fi realizat un efort coordonat de a face termenii să apară mai sus în sugestiile de căutare. Utilizarea asteriscului ar putea sugera că acțiunea a fost una deliberată.

YouTube a declarat că e o platformă dedicată să îndrepte asta și recunoaște că era nevoie să facă asta mai mult. Între timp, gigantul deținut de Google a anunțat implementarea unor reguli mai stricte asupra video-urilor cu copii. În urma acestor reguli, mii de video-uri au fost șterse de pe site.