Windows 10 Fall Creators Update este următoarea actualizare majoră de la Microsoft

Cum ne-am așteptat, în cadrul conferinței Microsoft Build 2017, a fost anunțat Windows 10 Fall Creators Update – următoarea versiune majoră de Windows.

Se fac imediat doi ani de la lansarea oficială a Windows 10, iar Microsoft se pare că vrea să-și continue politica de a oferi actualizări importante pentru noul SO de două ori pe an. În preajma lansării sistemului de operare, oficialii companiei americane au confirmat faptul că Windows 10 este ultimul Windows lansat vreodată. Din acel moment, toate noutățile mai mari sau mai mici introduse în noul SO și-au făcut apariția prin intermediul unor update-uri apropiate ca format de service pack-urile cu care ne-am obișnuit în ultimul deceniu.

Următoarea actualizare majoră pentu Windows 10 este intitulată Fall Creators Update. Dacă nu este evident din titlu, aceasta va fi lansată în această toamnă și, în privința funcțiilor noi, va merge pe aceeași direcție precum primul Creators Update lansat în urmă cu câteva săptămâni. Fall Creators Update a fost anunțat în cadrul conferinței Microsoft Build 2017 și, în același context, au fost detaliate câteva elemente la care ne putem aștepta.

În încercarea de a ajuta utilizatorii de Windows 10 să fie mai creativi, viitorul Windows va fi mai ancorat în Microsoft Graph. Acesta din urmă este un set de API-uri ce facilitează interacțiunea dintre toate produsele Microsoft și toate dispozitivele pe care ești autentificat cu un cont Microsoft. Nici măcar nu contează dacă folosești un PC cu Windows 10 acasă, dar în buzunar ai un iPhone sau Android. Un clipboard universal te va ajuta să copiezi ceva pe desktop și să lipești același lucru, câteva momente mai târziu, pe iPad.

Cu Windows 10 Timeline, îți va mult mai ușor să îți accesezi elemente din istoricul activităților tale întreprinse pe un PC, smartphone sau tabletă. Nici măcar nu contează dacă este vorba de fișiere create, aplicații rulate sau website-uri accesate. Odată cu Fall Creators Update, Microsoft va lansa în variantă finală Fluent Design System, un limbaj de design pentru interfețe care să fie portate cu ușurință de pe un dispozitiv pe altul, indiferent de diagonala ecranului. O dată exact de lansare pentru noua actualizare nu a fost comunicată.