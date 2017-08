Au existat de mult timp zvonuri că vom ajunge să plătim pentru conținut de calitate pe Facebook, dar tocmai a venit prima confirmare oficială pe marginea subiectului.

În urmă cu aproximativ un an, cei de la Facebook au anunțat o platformă de știri intitulată Instant Articles. Publicațiile care aderau la acel tip de conținut avea avantajul că utilizatorii de Facebook vedeau instant o știre sau un articol în momentul în care făceau un tap pe un link. Din păcate, asta înseamna că prea puțini mai intrau pe site-ul efectiv din spatele acelei știri, se generau mai puține vizualizări și publicații importante care încercau să monetizeze traficul aveau de suferit.

Până când oficialii de la Facebook au găsit o soluție mai bună pe termen lung, publicații internaționale importante, precum The New York Times și The Wall Street Journal au renunțat la Instant Articles. În contextul în care Facebook luptă să-și schimbe imaginea de sursă principală pentru știri false și manipulare în masă, era evident că nu vom avea foarte mult de așteptat până când CEO-ul va ieși la înaintare pe marginea acestui subiect.

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mark Zuckerberg a confirmat că vom ajunge să plătim pentru accesarea prin intermediul Facebook a unor știri și articole de calitate. Cu scopul ajutării publicațiilor internaționale, utilizatorii de Facebook se vor putea abona la conținutul editorial al unor organizații precum The New York Times.

E important de reținut că toți banii care vor fi obținuți din astfel de abonamente vor ajunge în mod exclusiv la publicații. S-ar putea să fie prima oară în istoria Facebook când nu-și ia o cotă parte dintr-o vânzare realizată prin rețeaua socială. Ca orice alte schimbări pe Facebook, abonamentele la publicații vor fi introduse online în etape. Inițial, se vor materializa parteneriate cu câteva organizații jurnalistice din Statele Unite și Europa. În funcție de feedback-ul utilizatorilor, programul se va extinde global.