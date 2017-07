Game of Thrones a fost piratat de 90 de milioane de ori

Game of Thrones este cel mai popular fenomen cultural din ultimul deceniu, iar această performanță se datorează și piraților.

Cât timp va continua să fie difuzat pe micile ecran, Game of Thrones va continua să fie subiectul multor știri mai mult sau mai puțin măgulitoare pentru producători. La această oră mai avem 11 episoade până când se va termina serialul, iar cinci dintre ele vor fi difuzate în acest sezon, pe lângă cele două care au fost transmise deja. Din păcate, nu se știe încă data difuzării ultimului sezon format din doar șase episoade. Momentan, este foarte probabil să așteptăm până în 2019 pentru a vedea cum se încheie povestea personajelor preferate.

Revenind însă la premiera sezonului șapte difuzată duminica trecută în Statele Unite, aceasta se pare că a depășit toate recordurile de piraterie. În principiu, ne așteptam ca interesul pentru noul sezon să fie foarte mare, dar nu credea nimeni că numărul total de vizionări ilegale va atinge pragul de 90 milioane.

MUSO este o companie specializată pe analiza distribuției conținutului piratat online. Deși nu se știe dacă a fost sau nu angajată de HBO pentru stabilirea aceste valori, entitatea respectiva a publicat zilele trecute numărul de 90 de milioane în asociere cu primul episod de Game of Thrones din noul sezon. Ca referință, aproximativ 16 milioane de persoane au vizionat legal același episod, la TV, prin HBO Now sau HBO Go.

Cele 90 de milioane de vizionări ilegale au fost atinse de Game of Thrones prin intermediul platformei torrent, a site-urilor de streaming ilegal și a paginilor care facilitează descărcarea ilicită. Defalcând performanța de mai sus pe teritorii. Statele Unite se pare că se află pe primul loc cu 15,1 milioane de download-uri. Regatul Unite vine pe locul doi cu 6,2 milioane de descărcări, iar Germania este pe trei cu 4,9 milioane. In mod suspect, India este pe poziția a patra cu 4,3 milioane. Nu cred că se aștepta cineva ca indienii să empatizeze atât de tare cu aventurile din Westeros. Rămâne să așteptăm câteva zile pentru a vedea care vor fi statisticile pentru cel de-al doilea episod din acest sezon.