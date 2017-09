Viitorul Windows 10 are o dată de lansare oficială

Windows 10 se pregătește pentru o nouă actualizare majoră. Intitulată Fall Creators Update, aceasta ar trebui să ajungă la utilizatori în această toamnă.

Încă de acum câțiva ani, cei de la Microsoft au anunțat că sunt șanse foarte mari ca Windows 10 să fie ultima versiune a consacratului sistem de operare. Asta nu înseamnă însă că nu vom mai avea partea de schimbări semnificative aduse platformei. În schimb, fiecare actualizare majoră va fi doar un sufix adus Windows 10.

După Windows 10 Anniversary Update și Windows 10 Creators Update, oficialii gigantului din Redmond pregătesc lansarea Windows 10 Fall Creators Update. Această actualizare împreună cu o parte semnificativă dintre schimbările la care ne putem aștepta au fost dezvăluite în urmă cu câteva luni în cadrul conferinței Microsoft Build 2017. Tot atunci, a fost lansat primul beta pentru el.

Având în vedere că procesul de dezvoltare al unui sistem de operare poate fi unul destul de anevoios, oficialii companiei americane au fost destul de reticenți în a face o promisiune legată de lansarea Fall Creators Update. După cum i-a spus și numele, singurul detaliu confirmat era că se va lansa în toamnă. Cuvântul Fall din engleză înseamnă toamnă.

Conform unor surse apropiate de companie citate de cei de la The Verge, Windows 10 Fall Creators Update are o dată oficială de lansare. Aparent, inginerii Microsoft finisează ultimele detalii aferente noului SO și ar trebui să putem profita de el cu toții pe 17 octombrie.

Printre schimbările semnificative promise de gigantul din Redmond pentru Windows 10 Fall Creators Update, se numără suportul pentru Windows Mixed Reality – platforma de VR a companiei. O serie de parteneri OEM precum Acer, Asus, Dell, HP sau Lenovo s-au angajat deja să creeze headseturi compatibile. Odată cu noua actualizare, posesorii de smartphone-uri cu iOS și Android vor putea continua pe PC o activitate începută pe telefonul din buzunar.