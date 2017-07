În urmă cu câteva luni, cei de la Microsoft au detaliat o funcție menită pentru Windows 10 intitulată Timeline. Aceasta se pare că nu va ajunge prea curând la utilizatori.

În mod previzibil, pentru ca o schimbare majoră în Windows 10 să ajungă la toți utilizatorii, întâi trebuie să treacă printr-o perioadă de teste. Din păcate, una dintre cele mai importante funcții anunțate în ultimii ani pentru noul Windows nu este disponibilă nici măcar în beta.

Utilizatorii de Mac și dispozitive cu iOS se bucură de ceva timp de o funcție intitulată Handoff. Aceasta se reflectă în posibilitatea începerii unui proiect pe un aparat și continuarea respectivei activități pe un alt dispozitiv. Totul se petrece prin iCloud, fișierele sunt accesibile în timp real pe toate dispozitivele și implică o intervenție minimă din partea utilizatorilor pe partea de configurare. Atâta timp cât folosești același cont Apple pe toate gadgeturile create în Cupertino, nu ar trebui să întâmpini nici un fel de problemă.

Timeline este alternativa celor de la Microsoft pentru conceptul detaliat mai sus. Diferența majoră este că întregul sistem detaliat de gigantul din Redmond în cadrul conferinței Build permite acest nivel de interconectare între sistemele cu Windows 10 și orice terminale cu iOS sau Android. Într-o perioadă în care cei mai mulți dintre noi folosim un PC sau Mac, un smartphone și o tabletă, accesarea tuturor fișierelor de pe toate în timp real vine cu beneficii enorme. Din păcate, mult așteptata funcție nu va ajunge prea curând la utilizatori.

Joe Belfiore, directorul diviziei Windows din cadrul Microsoft a confirmat amânarea printr-o postare pe Twitter pe care o puteți vedea mai jos. Acesta a ținut să menționeze că funcția Timeline va lipsi din Fall Creators Update, dar ar trebui să fie disponibilă într-o variantă de test la scurt timp după lansarea respectivei actualizări.

Correct. Timeline won’t be in the Fall Creators Update. We’re planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out.

— Joe Belfiore (@joebelfiore) July 3, 2017