Elon Musk este o persoană foarte activă pe Instagram și pe Twitter. Antreprenorul postează aproape zilnic update-uri care fac referire la variile sale proiecte, care mai de care mai ambițioase. De această dată a fost rândul liftului care urmează să fie folosit în cadrul sistemului dezvoltat de Boring Company, startup-ul său care vrea să rezolve problema traficului.

Din clipul video postat de Elon Musk pe Instagram putem observa pe îndelete procesul prin care autoturismele vor trece pentru a accesa rețeaua subterană de transport. Pentru a demonstra cum trebuie capacitatea noului lift, Musk s-a folosit, evident, de o Tesla Model S, unul dintre modelele de mașină pe care le produce în California. Aceasta a condus până la o platformă, după care a coborât în mod rapid sub pământ. Bruce Wayne ar fi mândru de asta.

Testing The Boring Company car elevator O postare distribuită de Elon Musk (@elonmusk) pe 25 Iul 2017 la 23:26 PDT

În urmă cu mai puțin de o lună, The Boring Company a început săpăturile la primul tunel de acest gen, care va ”lega” sediul SpaceX din Hawthorne, California, de parcarea aceleiași companii. Planul elaborat al lui Musk este de a construi o rețea subterană pe sub marile orașe ale lumii care va avea rolul de a ”purta” mașinile pe platforme electrice la viteze de peste 160 de kilometri pe oră. Rezultatul ar trebui să fie reducerea timpului de deplasare cu aproape 80%. Musk nu are permisiunea să sape în alte părți, așa că lucrările de test au loc în cadrul comlexului care adăpostește compania SpaceX, proprietate privată.

Într-un tweet recent, Elon Musk a mai spus că a obținut o aprobare verbală din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru a construi un tub Hyperloop subteran care să lege New York de Washington DC. El urmează să fie săpat cu ajutorul tehnologiei dezvoltate de Boring Company, notează Engadget.