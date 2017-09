Ce să știi, pe scurt, despre uraganele Irma și Harvey care au lovit SUA

Uraganele Harvey și Irma continuă să facă pagube și victime. Cele două furtuni vor costa Statele Unite ale Americii aproximativ 290 de miliarde de dolari.

Uraganul este un ciclon tropical cu viteză mare de deplasare, peste 120 km/oră. Însă mai este folosită și scara Beaufort, potrivit căreia orice vânt care atinge sau depășește 12 grade se încadrează în categoria uraganelor. Pe scara aceasta, o astfel de furtună se caracterizează prin valuri imense, apă în aer și vizibilitatea redusă.

Uraganul Irma a lovit cu putere arhipelagul Keys, în special Cuba, și se îndreaptă spre coasta de vest a Americii, în special Florida. Acest fenomen e aproximativ de mărimea Texasului, oscilează între categoriile patru și cinci, cu vânturi care ajung până la aproape 300 km/oră. Peste 5,6 milioane de locuitori ai Floridei au fost nevoiți să evacueze de urgență zonele expuse ravagiilor Irmei.

„Estimările pagubelor provocate de Irma ar urma să se ridice la circa 100 de miliarde de dolari, ceea ce ar face din el unul din uraganele cele mai costisitoare din toate timpurile”, a afirmat Joel Myers, director și fondator AccuWeather.

La sfârșitul lunii august, uraganul Harvey a lovit Texasul și a provocat pagube materiale catastrofale, mai ales în Huston, cel de-al patrulea oraș ca mărime din SUA. Locuitorii s-au confruntat cu inundații puternice, care vor costa statul circa 190 de miliarde de dolari, potrivit AccuWeather. Acesta a fost catalogat drept cea mai costisitoare catastrofă meteorologică din istoria SUA.

Cele două uragane vor costa 1,5% din PIB-ul Americii, adică circa 290 de miliarde de dolari. AccuWeather a făcut o listă cu problemele cu care se confruntă țara și care generează costuri atât de ridicate. Printre acestea se numără întreruperea activității firmelor, șomajul în creștere pentru luni de zile, distrugerea infrastructurilor de transport, pabubele produse mașinilor și caselor sau prețurile ridicate, ca urmare a întreruperii activității agricole. Acestea nu vor fi acoperite în totalitate de firmele de asigurări.

Video of a flight through the eye of #Irma on #NOAA42. Flights on both the WP-3D Orion and G-IV #NOAA49 continue. Credit Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/9ini4bOnYF

— NOAAHurricaneHunters (@NOAA_HurrHunter) September 5, 2017