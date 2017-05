Undele gravitaționale ar fi cheia pentru descoperirea altor dimensiuni în Univers

Dacă vrem să identificăm alte dimensiuni în spațiul cosmic, undele gravitaționale ar putea fi cheia care ne-ar permite să le localizăm.

Această nouă ipoteză ne-ar putea permite să răspundem unui mister vechi de secole, anume de ce gravitația apare să fie mai slabă decât alte forțe fundamentale din Univers. O posibilă explicație a oamenilor de știință este că gravitația „scapă” către alte dimensiuni pe care trebuie să le detectăm.

Ideea de mai multe dimensiuni este adusă de mai mult timp în discuție de fizicieni, iar undele gravitaționale ar putea fi o nouă metodă de a le identifica. Pentru moment, suntem însă destul de confortabili cu ideea unui Univers cu patru dimensiuni, cu timpul ca cea de-a patra dimensiune. Însă există numeroase goluri în cunoștințele pe care le deținem referitor la modul în care se comportă materia, nedumeriri care ar putea fi rezolvate de o teorie care aduce în discuție încă șase dimensiuni. Chiar și teoria coardelor susține că Universul ar avea mai mult sens dacă ar fi alcătuit din 10 dimensiuni, potrivit Science Alert.

Cercetătorii Gustavo Lucena Gómez și David Andriot, de la Max Planck Institute for Gravitational Physics, din Germania, consideră că au găsit o modalitate inedită de a căuta celelalte dimensiuni ale lumii cu ajutorul faimoaselor unde gravitaționale pe care Einstein le-a adus în discuție.

Undele gravitaționale reprezintă cele mai fezabile modalități de a identifica existența unor noi dimensiuni, și asta pentru că ele călătoresc prin toate dimensiunile existente în Univers. Cei doi cercetători au venit cu un model matematic pentru a descrie efectele unor dimensiuni ascunse și cum se manifestă ele asupra undelor gravitaționale. Astfel, undele ar exista la frecvențe înalte și s-ar întinde în Univers în mod diferit în funcție de dimensiunile prin care ar trece.

Dacă am avea la îndemână o tehnologie avansată care să poată detecta semnale precise la frecvențe de până la 1000 de Hz, atunci am putea detecta aceste schimbări în frecvențele cu care sunt emise undele gravitaționale. Lucru care ne-ar permite să detectăm existența celorlalte dimensiuni, încă nedescoperite de oamenii de știință. În plus, cu ajutorul unui instrument performant, cercetătorii pot detecta anomaliile referitor la modul în care undele se întind sau se micșorează în timp și spațiu.

Însă deși ar putea exista alte dimensiuni al Universului, undele gravitaționale nu ar fi cu necesitate cea mai bună modalitate de a le descoperi și asta dintr-un motiv foarte simplu, anume că sunt prea mici. Dar teoria se află încă în primii pași ai dezvoltării și urmează să fie evaluată de comunitatea științifică.