Cum va lua sfârșit Universul: rolul pe care îl joacă găurile negre în dezbinarea cosmosului

Cea mai dramatică descoperire de la teoria lui Einstein este că universul se extinde, dar, la fel de marcantă, este o posibilă ipoteză cu privire la sfârșitul pe care acesta îl va cunoaște.

Robert Dijkgraaf, profesor al Institutului de Fizică Avansată de la Princeton și autor al cărții ”The Usefulness of Useless Knowledge”, ne aduce la cunoștință un fapt straniu despre modul în care Universul va lua sfârșit și despre rolul pe care găurile negre îl joacă în acest final. Am învățat nu doar că universul se extinde, ci că există o forță înăuntrul spațiului gol care ajută la dezbinarea universului. Aceasta accelerează expansiunea universului, fapt care are consecințe dramatice. Asta înseamnă că partea exterioară a universului va începe să se îndepărteze cu o foarte mare viteză, o viteză mai mare decât ce a luminii, potrivit Business Insider.

Descoperirea ne arată că din pricina acestor evenimente nu vom putea niciodată să explorăm aceste zone ale universului. Astfel, galaxiile vecine se vor îndepărta foarte mult de partea de univers în care ne aflăm și vom rămâne înconjurați doar de galaxia în care viețuim și de câteva altele, iar asta va fi tot.

Vom începe să trăim într-un univers-insular. Astfel, când galaxia este lăsată de una singură în acest tip de univers gol, stelele vor începe să se stingă pe rând, pentru că își vor arde principala sursă de combustibil. În momentul în care toate stelele se vor stinge, singura forță care va rămâne va fi cea a gravitației.

În acest context, finalul nu va fi unul îmbucurător, căci găurile negre vor ajunge să înghită orice lucru din univers. Robert Dijkgraaf este de părere că viitorul universului este unul dezolant și că „De aceea, mulți oameni de știință sunt ezitanți și nu vor să creadă că acesta va fi istoria viitoare a universului. Dar, din câte se pare, toate experimentele par să indice această direcție”.