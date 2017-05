Un tânăr răpit în urmă cu 27 de ani a fost găsit prin recunoaștere facială și rețele neurale

Când vorbim de sisteme pentru recunoaștere facială, respectivii algoritmi sunt asociații cu agenții guvernamentale, dar un exemplu din China ne arată că pot fi folosiți și în situații cu conotații pozitive.

Aproape de fiecare dată, când am auzit de tehnologii avansate de recunoaștere facială, am avut motive de îngrijorare. Respectivele sisteme sunt folosite aproape exclusiv pentru identificarea unor răufăcători într-o mare de oameni nevinovați. În plus, ajung să fie implementate la scară largă și să ne facă să ne ridicăm întrebări importante despre intimitate și viață personală.

În China, prin intermediul unui site creat de Baidu, algoritmi de recunoaștere facilială, rețele neurale și sisteme de inteligență artificială facilitează reunirea familiilor destrămate din varii motive. Site-ul este intitulat Baobeihuijia și se traduce prin Copile vino acasă, o referință la faptul că inițial sistemul a fost gândit pentru găsirea copiilor răpiți, un fenomen foarte popular în China. Se pare că funcționează, iar Fu Gui a reușit să-și găsească părinții după 27 de ani de când a fost răpit.

Tânărul a postat o imagine cu el pe Baobeihuijia. Părinții copilui au postat poze de când acesta era mic pe aceeași platformă online. După câteva luni, sistemul de recunoaștere facială dezvoltat de Baidu a făcut suficient de multe conexiuni între fotografiile postate încât să pună în legătură părinții cu copilul dispărut acum aproape 30 de ani. Un test ADN ulterior a confirmat că aceia chiar sunt părinții lui Fu Gui și nu a fost vorba doar de un truc de marketing.

În China, sunt răpiți anual câteva zeci de mii de copii și fie sunt vânduți către părinți adoptivi, fie sunt transformați în sclavi sau ajung să fie obligați să se prostitueze. Baobeihuijia al celor de la Baidu, în doar câteva luni de la lansare, a reușit deja să reunească câțiva părinți cu copii lor, chiar dacă sistemul de inteligență artificială nu este neapărat perfect. Momentan obține o potrivire de 99,77% doar în cazul în care fotografiile comparate au fost imortalizate la o distanță de 6 ani.