Ghost Recon: Wildlands tocmai ce s-a lansat în România și am avut ocazia să ne distrăm puțin, dar mult, cu jocul, chiar la sediul Ubisoft din București.

La sediul de la Ubisoft am avut parte de o primire călduroasă din partea celor care au pus umărul masiv la crearea acestui joc, iar asta parcă a făcut experiența de joc și mai plăcută. Calculatoarele erau deja pregătite, iar în lobby mi-am găsit caracterul, alături de cele ale lui Radu Țigănaș, KiMO și nwradu. Ni s-a prezentat puțin jocul înainte de a intra în pâine, iar apoi ne-am reunit în lumea jocului.

Jocul te întâmpină cu peisaje extrem de bine realizate, iar pe măsură ce joci din ce în ce mai mult, vei fi purtat cam prin toate tipurile de mediu înconjurător posibile, de la mlaștini la munți. Nu prea e timp de admirat peisajul, însă, mai ales dacă te îndepărtezi de spawn point și te pregătești de o misiune. Lucrurile au tendința de a se precipita destul de repede, mai ales când echipa noastră nu abordează jocul într-un mod atât de ”ghost” pe cât ar trebui ar fi indicat. Unde-ar mai fi, totuși, distracția, dacă nu iei cu asalt un laborator de preparare a cocainei intrând chiar pe poarta principală?

Ne-am dat seama că ”nu e chiar așa” imediat ce ne-am trezit pe ecran cu mesajul Killed in Action, scris roșu pe negru. Ideea de a intra cu capul înainte are șanse de reușită, dar e mai bine să ai o strategie. În fond, jocul pune accentul destul de mult pe cooperare, iar asta am făcut și noi, încercând să atacăm pe flancuri și să fim ceva mai discreți. Când o întreagă tabără de sicarios este pe urmele tale, însă, îți amintești că discreția s-a dus acum câteva împușcături și e timpul să folosești grenadele.

Distanțele de pe hartă sunt destul de mari, aceasta fiind un pătrat de 16×16 kilometri, astfel că ai nevoie și de un automobil pentru a te deplasa. De obicei, la spawn point găsești motociclete de teren și o mașină, dar dacă ai nevoie de altceva, ai de unde alege. Am jefuit câțiva localnici pentru a le lua mașinile, la nevoie, dar am profitat și de bărcile sau de elicopterele le care muritorii de rând din universul Ghost Recon: Wildlands, n-ar avea acces. Ba chiar ne-am plimbat și cu un tanc; un avion ne mai lipsea, însă n-am avut noroc să găsim unul.

Fiind toți patru în aceeași cameră, am avut un vibe de LAN party în timpul sesiunii de joc de Ghost Recon: Wildlands. Avându-i alături și pe băieții din echipa de producție de la Ubisoft România, am avut impresia că suntem într-un internet cafe, doar că nu ne dă nimeni la o parte ”să facă un frag”. Atmosfera a fost destinsă de la început și până la final, chiar și dincolo de sesiunea de joc, prin care doar ne-am familiarizat cu noul joc.

Am înțeles mai multe despre ce și cine se află în spatele jocului, datorită celor care au fost alături de noi: Alfred Timmer (Lead Level Designer), Bogdan Bratu (Art Director), Cristian Gabriel Constantin (Lead Programmer), Daniel Lazar (Producer), Lucian Istrate (Lead Game Designer), Theodor Ciocan-Fontanine (Project Coordinator).

N-am putut să nu remarc entuziasmul cu care membrii echipei care s-a ocupat de Ghost Recon: Wildlands, din partea Ubisoft România, discută despre joc. Este de înțeles, având în vedere că jocul reprezintă un proiect important pentru studio, fiind titlul la care românii au contribuit cel mai mult până acum. O bună parte din mediul înconjurător pe care îl ai de explorat alături de cei trei camarazi pictați pe față este creat în studioul Ubisoft România, dar asta este doar o parte din întreg.

De asemenea, ramura românească a Ubisoft s-a ocupat integral de varianta de PC a jocului, dar și de implementarea compatibilității cu sisteme precum Steam Controller sau Tobii Eye Tracking. Aceștia au lucrat și la modul de joc PVP, despre care nu am primit mai multe detalii la momentul actual. Știm însă că acest mod este în planurile DLC ale jocului și că va aduce laolaltă două echipe de câte 4 jucători.

Sistemul Gunsmith este unul dintre punctele forte ale lui Ghost Recon: Wildlands, fiind un sistem grozav pentru a-ți crea arma pe care ți-o dorești. Există peste 100 de arme în joc (momentan) și poți alege dacă vrei să-ți vânezi inamicii din tufișuri, folosind o pușcă cu lunetă sau dacă vrei să folosești mitraliere de asalt. Dacă vrei să fii classy, poți alege să lupți cu o muschetă, doar că va dura ceva până să încarci pentru următorul foc. În total, există aproximativ 450.000 de combinații posibile de arme, culori, texturi și elemente adiționale (cum ar fi lunete sau încărcătoare mai mari). Opțiunile de customizare ale caracterelor sunt la fel de diverse, având posibilitatea de a-ți crea un caracter femeie sau bărbat, urmând apoi să-ți îmbraci personajul așa cum ți-ai dori.

Jocul are un potențial destul de ridicat, indiferent că vrei să faci pe Rambo sau pe Vasili Zaițev, atunci când pornești într-o misiune. Ai nenumărate lucruri de descoperit în universul de joc și va dura ceva până să le găsești pe toate, mai ales când ești într-o misiune. Aspectul open-world, însă, nu este de neglijat, nimeni nu te oprește să explorezi (mai mult sau mai puțin) în liniște lumea.

Între timp, însă, trebuie să le mulțumim celor de la Ubisoft România pentru invitație, dar să îi și felicităm pentru rezultatul final la care au muncit destul de mult.