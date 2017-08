Destiny 2 este unul dintre cele mai așteptate jocuri din acest an și promite să lase cu gura căscată fanii seriei, indiferent dacă îl vor experimenta pe PC, PS4 sau Xbox One.

Destiny 2 a fost subiectul multor dezbateri în ultimul an. Mulți au fost curioși dacă va profita la maxim de configurația hardware suplimentară de la Xbox One X sau va încerca să ofere o experiență identică de gameplay pe PS4 Pro și One X. În același timp, au existat cei care voiau să știe cât de bine va arăta titlul pe PC, în contextul în care primul joc din serie a fost disponibil doar pe console.

Răspunsul l-am primit prin trailerul de mai sus, menit să promoveze inițierea sesiunii de Open Beta pentru Destiny 2 pe PC. Acesta include o serie de secvențe de gameplay care arată impecabil pe o configurație hardware de top. Mometan, singura problemă a fanilor este perioada de așteptare, beta-ul pe PC începe pe 29 august, mai târziu decât pe consolele next-gen. În același timp, lansarea efectivă a titlului va întârzia pe computere.

Destiny 2 este realizat de Bungie, aceeași echipă de dezvoltatori care a fost responsabilă de primele jocuri Halo. Diferența este că, cel puțin când vine vorba de varianta pentru PC, se va comercializa exclusiv prin intermediul serviciilor online ale Blizzard. Practic, orice doritor îl va putea achiziționa sau va putea iniția o precomandă prin Battle.net, la fel ca Diablo, Warcraft sau Starcraft. Cei care sunt amatori de Steam, vor fi dezamăgiți să afle că titlul nu va putea fi jucat prin platforma online creată de Valve.

Versiunea beta va fi disponibilă la scară largă în aproximativ 10 zile va include prima misiune din campania single player, trei misiuni în mod cooperativ și posibilitatea unor sesiuni extinse de multiplayer competitiv 4v4. Beta-ul deschis va fi disponibil în perioada 29 august – 31 august, iar lansarea versiunii finale este programată pentru 24 octombrie.