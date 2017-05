Destiny 2 pare să fie remarcabil din primul gameplay trailer

Destiny a reușit să fie unul dintre cele mai profitabile jocuri din ultimi ani care nu făceau parte dintr-o franciză preexistentă. Bungie continuă povestea cu Destiny 2.

Au existat zvonuri referitoare la un nou joc Destiny încă din primul an de disponibilitate al primului titlu din serie. Acum aflăm în sfârșit despre ce va fi vorba în noua poveste din surse oficiale. Care vor picanteriile ce vor reuși să creeze dependență și vor ține gamerii lipiți de ecran? O mare parte dintre noutățile ce vor face Destiny 2 atât de special au fost dezvăluite într-un eveniment ce a avut loc în urmă cu câteva ore la Los Angeles. În acel context, fanii au putut să-și formeze o opinie avizată despre experiența de gameplay a noului titlu.

Cea mai mare diferență dintre Destiny și Destiny 2 constă în mediul ambiant în care se va desfășura acțiunea. În timp ce primul joc implica o experiență multi-planetară, scopul noii campanii este de a recupera ultimul oraș de pe Pământ din ghearele unei forțe extraterestre. La fel de relevantă va fi apărarea unui personaj intitulat Traveler, menit să protejeze planeta noastră în viitorul îndepărtat.

Dintr-un punct de vedere, nu prea există multe în comun între cele două jocuri dezvoltate de Bungie. Întregul arsenal va fi înlocuit, deoarece vechile echipamente au fost distruse de către specia militară Cabal. Pe lângă detalii despre povestea jocului, în clipul de mai sus sunt dezvăluite și câteva dintre armele și abilitățile supernaturale pe care le veți putea exploata în atingerea scopului in-game.

Dacă așteptați cu nerăbdare lansarea Destiny 2, merită să aveți în vedere că jocul va ajunge în mâinile doritorilor pe 8 septembrie. Pentru prima oară, va fi disponibil și pe PC, nu doar pe Xbox One sau PlayStation 4.

In Destiny 2’s Story Campaign, you’ll embark on a massive journey to fight back against the Red Legion and reclaim our home. pic.twitter.com/rYa7Q2ApLQ

— Destiny The Game (@DestinyTheGame) May 18, 2017